متى تشاهد كسوف الشمس في وسط فلوريدا

في 14 أكتوبر، ستتاح لسكان وسط فلوريدا الفرصة لمشاهدة كسوف الشمس. ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي أورلاندو، سيبدأ كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، في حوالي الساعة 11:52 صباحًا، وسيصل الكسوف إلى ذروته عند الساعة 1:26 ظهرًا وسينتهي حوالي الساعة 3:02 عصرًا.

ويستضيف مركز أورلاندو للعلوم حفل مشاهدة كسوف الشمس يوم السبت، حيث يمكن للمقيمين التجمع لمشاهدة هذا الحدث الفلكي. ويقدر الخبراء في المركز أن السكان سيكونون قادرين على رؤية ما يصل إلى 60% من الكسوف. ومع ذلك، فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مراقبة الكسوف لحماية عينيك من الأضرار المحتملة.

من المهم مشاهدة كسوف الشمس بأمان لتجنب أي ضرر لعينيك. تأكد من اتباع الإرشادات المناسبة واستخدام النظارات الواقية المصممة خصيصًا لمشاهدة الأحداث الشمسية. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية مشاهدة الكسوف بأمان، فهناك موارد متاحة لتعليمك وإرشادك خلال هذه العملية.

يعد كسوف الشمس القادم في وسط فلوريدا فرصة مثيرة لمشاهدة ظاهرة طبيعية. إذا لم تتمكن من مشاهدة هذا الكسوف بالتحديد، فإن كسوف الشمس الكلي التالي لأجزاء من الولايات المتحدة سيحدث في 8 أبريل 2024.

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