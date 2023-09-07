فهم أقمار ستارلينك الصناعية وقطار الأقمار الصناعية الغامض في سماء الليل

في الليالي الأخيرة، أثارت سلسلة من الأضواء في سماء الليل الفضول والارتباك. يخطئ الكثيرون في اعتقادهم أن هذه الأضواء أجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs)، لكنها في الواقع أقمار ستارلينك الصناعية التي أطلقتها شركة سبيس إكس. إذا كنت تتساءل عن ماهية هذه الأقمار الصناعية بالضبط، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

Starlink هي شبكة أقمار صناعية طورتها شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk. ويتكون من كوكبة تضم أكثر من 2,000 قمر صناعي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 340 ميلاً. الهدف من Starlink هو توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة عريض النطاق في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق ذات الاتصال المحدود. على عكس خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التقليدية التي تعتمد على عدد قليل من الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، تغطي شبكة Starlink الواسعة الكرة الأرضية بأكملها.

وقد لعبت هذه الأقمار الصناعية دورًا حاسمًا في ربط الناس خلال أوقات الأزمات. على سبيل المثال، أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، أرسل ماسك معدات لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عندما انقطع الوصول إلى الإنترنت. كما تم استخدامها أيضًا في تونغا بعد ثوران بركان وتسونامي مما أدى إلى إتلاف الكابلات البحرية، مما ترك البلاد بدون اتصال أساسي بالإنترنت لأسابيع.

لإلقاء نظرة على قطار الأقمار الصناعية في سماء الليل، ابحث عنهم بعد وقت قصير من الانطلاق من كيب كانافيرال. من الأسهل اكتشاف الأقمار الصناعية بعد وقت قصير من نشرها عندما تظهر كسلسلة من النجوم المتحركة. وبمرور الوقت، تتفرق هذه الأجسام وتصبح رؤيتها أكثر صعوبة عند وصولها إلى ارتفاع التشغيل.

ومن الجدير بالذكر أن أقمار ستارلينك الصناعية لا تحتوي على أضواء خاصة بها. إنها تعكس ضوء الشمس، مما يسبب الإحباط للمصورين الفلكيين الذين يتطلعون إلى التقاط صور للنجوم. وقد أدت كوكبة الأقمار الصناعية هذه، إلى جانب غيرها من الشركات التي أطلقتها شركات مثل أمازون، إلى ما يشير إليه علماء الفلك بـ "التلوث عبر الأقمار الصناعية". إن وفرة الأجسام المدارية تجعل من الصعب على علماء الفلك مراقبة الفضاء.

لذلك، في المرة القادمة التي ترى فيها سلسلة من الأضواء تشق طريقها عبر سماء الليل، يمكنك الآن أن تتعجب من الشبكة الرائعة من أقمار ستارلينك الصناعية التي تربط العالم.

مصادر:

– موقع ستارلينك

– “رصدت أقمار ستارلينك الصناعية في السماء؟” بواسطة فوكس 46 شارلوت