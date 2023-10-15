مراقبة ليلة القمر: احتفال سماوي في مرصد ومتحف بلدية بالارات

في مساء يوم السبت 21 أكتوبر، سيجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في الهواء الطلق للمشاركة في مبادرة عالمية تُعرف باسم "ليلة مراقبة القمر". يسعد مرصد ومتحف بالارات البلدي بالمشاركة في الاحتفالات وتقديم إطلالة رائعة على القمر لسكان المدينة.

ومن الساعة 7:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً، يرحب المرصد بالزوار للقيام بجولة في المنشأة، وعرض تقديمي إعلامي من أحد علماء الفلك، وفرصة لمشاهدة القمر من خلال تلسكوب قوي. وفقًا لجوديث بيلي، مديرة المرصد، تم تصميم هذا الحدث لتعزيز التقدير والفهم الأعمق للقمر وعلوم الفضاء والاستكشاف.

ويعد توقيت هذا الحدث ميمونًا بشكل خاص، حيث سيكون القمر هلالًا مذهلًا يبلغ عمره سبعة أيام فقط. توفر هذه المرحلة من القمر فرصًا ممتازة للمراقبة على طول الخط الفاصل بين الليل والنهار على سطح القمر. ومن خلال التلسكوب، يمكن للزوار تجربة جمال القمر وتعقيداته بشكل مباشر، وهي تجربة لا يمكن تكرارها بمجرد مشاهدة الصور عبر الإنترنت.

إن تأثير رؤية القمر من خلال التلسكوب عميق، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. ويسلط بيلي الضوء على ردود المشاهدين المميزة، ويؤكد على أهمية تقديم هذه الخدمة المجتمعية لإلهام الأجيال القادمة في مجال العلوم. يشارك المرصد بنشاط في الفعاليات الدولية والأسترالية لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التزامه تجاه المجتمع.

وبالإضافة إلى القمر، يمكن للحاضرين أيضًا أن يتوقعوا إلقاء نظرة على كوكب زحل والأجرام السماوية الأخرى من خلال تلسكوب المرصد. في حالة الطقس العاصف، سيتم تقديم جولة افتراضية في السماء الليلية كبديل.

تتم رعاية ليلة المراقبة الدولية للقمر من قبل مهمة الاستطلاع القمري المدارية التابعة لناسا وقسم استكشاف النظام الشمسي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. يتيح دعمهم للمتحمسين والأفراد الفضوليين المشاركة في هذا الاحتفال السماوي الفريد.

لضمان الحصول على مكان، تعتبر الحجوزات ضرورية ويمكن إجراؤها على موقع Trybooking.com/CJFSP. يبلغ سعر التذاكر 35 دولارًا للبالغين، و25 دولارًا لحاملي بطاقات الامتياز والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، و15 دولارًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 وXNUMX عامًا، ومجانًا للأطفال بعمر أربع سنوات أو أقل.

انضم إلى مرصد ومتحف بلدية بالارات لقضاء أمسية ساحرة تحت النجوم، حيث يحتل القمر مركز الصدارة وتنبض الحياة بعجائب الكون.

التعاريف:

- ليلة مراقبة القمر: مبادرة عالمية تشجع الناس على التجمع في الهواء الطلق ومراقبة القمر، مما يعزز تقديرهم لعلوم الفضاء واستكشافه.

- الهلال المتنامي: المرحلة التي يصبح فيها القمر أكبر وأكثر إضاءة.