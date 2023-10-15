مراقبة ليلة القمر: ليلة استكشاف القمر

في مساء يوم 21 أكتوبر، سيجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في الخارج للمشاركة في مبادرة عالمية تسمى "ليلة مراقبة القمر". وفي مدينة بالارات، ينضم مرصد ومتحف بلدية بالارات إلى الاحتفالات من خلال تقديم فرصة فريدة لمشاهدة القمر عن قرب.

ومن الساعة 7:30 مساءً إلى 9:30 مساءً، سيستمتع زوار المرصد بجولة في الموقع وعرض تقديمي من أحد علماء الفلك، وفرصة لرؤية القمر من خلال التلسكوب. يهدف الحدث إلى تعزيز التقدير والفهم الأفضل للقمر وعلوم الفضاء والاستكشاف.

ووفقا لجوديث بيلي، مديرة المرصد، فإن هذه الأمسية بالذات تعد بأن تكون تجربة مشاهدة استثنائية. سيكون القمر هلالًا مذهلًا، يبلغ عمره سبعة أيام فقط، مما يخلق فرصًا رائعة للمشاهدة على طول الخط الفاصل بين الليل والنهار. ويؤكد بيلي أن رؤية القمر من خلال التلسكوب هي تجربة مختلفة تماما عن مشاهدة الصور عبر الإنترنت.

الحدث في مرصد ومتحف بلدية بالارات ليس مخصصًا للبالغين فقط؛ كما أنها فرصة مهمة للأطفال لرؤية القمر عن قرب. يوضح بيلي أن استجابات المشاهدين رائعة وأن هذه الأحداث تلعب دورًا حاسمًا في إلهام الأطفال الصغار للاهتمام بالعلوم.

بالإضافة إلى مراقبة القمر، يمكن للحاضرين أيضًا أن يتوقعوا رؤية زحل والأجرام السماوية الأخرى من خلال التلسكوب. ومع ذلك، إذا كان الطقس غائمًا، فسيتم توفير جولة افتراضية في السماء الليلية بدلاً من ذلك.

تتم رعاية ليلة القمر من قبل مهمة الاستطلاع القمري المدارية التابعة لناسا وقسم استكشاف النظام الشمسي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي.

إذا كنت مهتمًا بالحضور، فالحجز ضروري ويمكن إجراؤه من خلال Trybooking.com/CJFSP. أسعار التذاكر هي كما يلي: 35 دولارًا للبالغين، و25 دولارًا لحاملي بطاقات الامتياز والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، و15 دولارًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 وXNUMX عامًا، ومجانًا للأطفال بعمر أربع سنوات أو أقل.

مصادر:

– مرصد ومتحف بلدية بالارات