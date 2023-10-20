فك رموز "الأرجل السمينة" لليرقات: التشريح مقابل الوظيفة

يستكشف مقال حديث في Science Advances العالم الرائع لأرجل اليرقة. للوهلة الأولى، قد يفترض المرء أن أرجل اليرقة هي ببساطة ممتلئة بسبب شهيتها التي لا تشبع، ولكن بعد مزيد من التحقيق، يصبح من الواضح أن هذه الأرجل تخدم غرضًا مختلفًا تمامًا.

ما يبدو وكأنه أرجل ممتلئة على اليرقة هو في الواقع أرجل مزيفة تُعرف باسم "prolegs". تساعد هذه النتوءات اللحمية القصيرة اليرقات على التحرك، في حين أن الأرجل الحقيقية، الموجودة بالقرب من وجهها، مخصصة للتحول وستتطور في النهاية إلى أرجل العثة أو الفراشة البالغة.

إن فكرة إمكانية تعريف الساق من خلال التشريح والوظيفة تثير أسئلة فلسفية حول ما الذي يجعل الساق "حقيقية". هل ينبغي تعريف الساق من خلال بنيتها الجسدية، أم يمكن تصنيف الساق الوظيفية على هذا النحو حتى لو كانت تفتقر إلى الخصائص التقليدية للساق؟

وهذا الاكتشاف ليس مفاجئًا تمامًا في عالم المفصليات، المعروفة بأرجلها المفصلية. غالبًا ما تقوم الحشرات والمفصليات الأخرى بإعادة استخدام أرجلها للقيام بمهام مختلفة. قام رجال القوارب المائية بتحويل أرجلهم إلى مجاذيف، وتستخدم خنافس الروث أرجلها كأدوات قطع، كما قامت مئويات المنازل بتعديل أنيابها التي تشبه الأرجل لحقن السم.

في حالة اليرقات، تعمل هذه الأرجل المزيفة كمثبتات، مما يسمح للمخلوق بالتشبث بالأسطح أثناء تحركه للأمام. تقوم اليرقات بفصل وإعادة ربط أرجلها لدفع نفسها إلى الأمام، وذلك باستخدام منصات شائكة تسمى الكروشيه على طرف كل ساق لتأمين قبضتها. تتم مشاركة الجينات المسؤولة عن تطوير هذه الأرجل المزيفة مع القشريات، مما يسلط الضوء على الروابط التطورية بين الأنواع المختلفة.

على الرغم من أنه من الناحية الجينية، فإن مفهوم الواقع قد لا يحمل أهمية كبيرة لهذه الزوائد، إلا أن هناك شيئًا مثيرًا للاهتمام حول هذه الأرجل العابرة. أرجل اليرقة قصيرة العمر، ولا توجد إلا خلال مرحلة اليرقات قبل أن تخضع لعملية التحول. لذا، في المرة القادمة التي تواجه فيها يرقة، خذ لحظة لتقدير هذه الأطراف العابرة وتكيفها الفريد للحركة.

المصادر: تقدم العلوم

التعاريف:

مقدمة: تم العثور على ساق زائفة على يرقة تستخدم للحركة.

تم العثور على ساق زائفة على يرقة تستخدم للحركة. الساقين الصدرية: الأرجل الحقيقية لليرقة، الموجودة بالقرب من وجهها، والتي ستتطور في النهاية إلى أرجل العثة أو الفراشة البالغة.

الأرجل الحقيقية لليرقة، الموجودة بالقرب من وجهها، والتي ستتطور في النهاية إلى أرجل العثة أو الفراشة البالغة. صنارة صيد: وسادة شائكة موجودة عند طرف مقدمة اليرقة، مما يساعد على تثبيت قبضتها على الأسطح.

وسادة شائكة موجودة عند طرف مقدمة اليرقة، مما يساعد على تثبيت قبضتها على الأسطح. مفصليات الأرجل: شعبة من الحيوانات اللافقارية تتميز بأرجل مفصلية.