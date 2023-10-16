اكتشاف نظام ثنائي فريد يقدم نظرة ثاقبة لكواكب المشتري الساخنة وتطور النجوم

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا لنظام ثنائي يقع على بعد 1,400 سنة ضوئية، ويتكون من جسم ساخن يشبه كوكب المشتري يدور حول قزم أبيض. يوفر هذا الاكتشاف فرصًا غير مسبوقة لدراسة كواكب المشتري الساخنة وتطور النجوم في الأنظمة الثنائية.

كواكب المشتري الساخنة هي نوع من الكواكب الخارجية التي تدور بالقرب من نجومها ولها درجات حرارة سطحية مرتفعة للغاية. إنهم يمثلون تحديًا للدراسة بسبب وهج النجوم القريبة منهم. ومع ذلك، فإن هذا النظام الثنائي المكتشف حديثًا، والذي يتكون من قزم أبيض وقزم بني، يوفر فرصة فريدة لمراقبة ودراسة الظروف القاسية لكواكب المشتري الحارة.

والقزم الأبيض في هذا النظام هو بقايا نجم شبيه بالشمس استنفد وقوده النووي. أما القزم البني فهو جسم ضخم كتلته تتراوح بين كتلة الغاز العملاق والنجم الصغير. يشار أحيانًا إلى الأقزام البنية على أنها نجوم فاشلة لأنها تفتقر إلى الكتلة اللازمة لدعم تفاعلات اندماج الهيدروجين.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا النظام الثنائي هو أن القزم البني له اتجاه "يشبه القمر"، حيث يواجه أحد جوانب الكوكب النجم دائمًا بسبب قفل المد والجزر. يؤدي هذا إلى اختلافات شديدة في درجات الحرارة بين نصف الكرة النهاري، الذي يتعرض للقصف بالإشعاع النجمي المباشر، ونصف الكرة الليلي، الذي يتلقى إشعاعًا أقل.

ومن خلال تحليل سطوع الضوء المنبعث من النظام، قرر العلماء أن درجة حرارة النهار للقزم البني تتراوح من 7,250 إلى 9,800 كلفن، وهي ساخنة مثل نجم من النوع A. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية المكثفة على الأجواء الكوكبية.

لا يؤدي هذا البحث إلى تعزيز فهمنا لكواكب المشتري الساخنة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على تطور النجوم في الأنظمة الثنائية. يوفر النظام الثنائي مختبرًا للدراسات المستقبلية، مما يسمح للعلماء باستكشاف الظروف والديناميكيات القاسية لهذه الأجرام السماوية.

مصادر:

- علم الفلك الطبيعي: "نسبة الكتلة القصوى، ثنائي كسوف قصير الأمد يتكون من نوع B الأساسي وقزم أبيض محتمل" بدون عنوان URL

– التلسكوب الكبير جدًا للمرصد الأوروبي الجنوبي بدون عنوان URL