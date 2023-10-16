التعلم الإحصائي للمناظر الطبيعية للوظائف المجتمعية للمجتمعات الميكروبية

ملخص: طورت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو، وجامعة ييل، وجامعة واشنطن في سانت لويس، نموذجًا إحصائيًا يمكنه التنبؤ بدقة بوظائف المجتمع الميكروبي من خلال النظر في وجود أو عدم وجود أنواع مختلفة، بدلاً من وجودها. التفاعلات. وقد أثبت هذا النهج، الذي يتعامل مع إضافة الأنواع أو إزالتها على أنها "طفرات" في المشهد الطبيعي لوظيفة المجتمع، نجاحه عبر مجموعة متنوعة من النظم البيئية. إن بساطة النموذج وقوته تجعله أداة واعدة لتصميم المجتمعات الميكروبية ذات وظائف محددة في تطبيقات مختلفة، مثل المعالجة البيئية وصحة الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة للمبادئ الأساسية لكيفية عمل المجتمعات الميكروبية.

يتضمن النهج التقليدي لفهم وظيفة المجتمعات الميكروبية دراسة التفاعلات بين الأنواع المختلفة. ومع ذلك، فإن المجموعات المعقدة والمتنوعة من الأنواع داخل المجتمعات تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بوظيفة المجتمع باستخدام هذا النهج. سعى الباحثون إلى إيجاد بديل أبسط وطوروا نموذجًا إحصائيًا يأخذ في الاعتبار فقط وجود أو عدم وجود الأنواع في المجتمع الميكروبي.

استلهامًا من علم الوراثة، قام الباحثون ببناء مشهد لوظيفة المجتمع، حيث تمثل إضافة أو إزالة الأنواع "طفرات" وتشير القمم في المشهد إلى مجتمعات ذات سمات وظيفية عالية. ومن المثير للدهشة أن المناظر الطبيعية كانت سلسة وليست معقدة، مما يشير إلى أنه يمكن تقريب شكل المناظر الطبيعية ببيانات محدودة. تسمح هذه البساطة للباحثين بالتنبؤ بوظيفة المجتمع بشكل فعال مثل الأساليب الأكثر تعقيدًا التي تأخذ في الاعتبار ديناميكيات الأنواع ووفرتها.

اختبرت الدراسة النموذج على ست مجموعات بيانات مختلفة من أنظمة بيئية مختلفة، بما في ذلك المجتمعات الميكروبية المشاركة في إنتاج الزبدات وتحلل النشا. كان أداء النموذج جيدًا باستمرار عبر مجموعات البيانات هذه، مما يدل على قوته وتعدد استخداماته.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. يمكن أن يساعد النموذج في تصميم المجتمعات الميكروبية لأغراض محددة، مثل التنظيف البيئي وصحة الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر فهمًا أفضل لكيفية عمل المجتمعات الميكروبية، مما يتحدى الحكمة التقليدية حول التعقيد البيئي. سوف تركز الأبحاث المستقبلية على كشف الأسباب الكامنة وراء البساطة الملحوظة في المناظر الطبيعية لوظيفة المجتمع.

المصدر

– أبيجيل سكوارا وآخرون، التعلم إحصائيًا للمشهد الوظيفي للمجتمعات الميكروبية، علم البيئة الطبيعية والتطور (2023). دوى: 10.1038/s41559-023-02197-4