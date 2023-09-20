متى تشكلت القارات الأولى في الكون؟

في دراسة حديثة بعنوان "متى كانت القارات الخارجية الأولى؟"، تستكشف جين جريفز، أستاذة علم الفلك بجامعة كارديف، تكوين القارات في الكون. القارات ليست ثابتة؛ فهي "تطفو" فوق غطاء الأرض بسبب الحرارة المنبعثة من قلب الكوكب. هذه الحركة المستمرة للقارات هي ما يؤدي إلى ظواهر مثل تكتونية الصفائح.

يهدف جريفز إلى فهم متى تشكلت القارات الأولى وكيف يمكن لهذه المعلومات أن تساعد في البحث عن عوالم صالحة للسكن. ومن خلال فحص وجود الصفائح التكتونية على الكواكب الصخرية، حاولت تتبع احتمال وجود القارات. تلعب الحرارة دورًا حاسمًا في هذه العملية، حيث أن الكواكب ذات النواة الساخنة بدرجة كافية من المرجح أن يكون لديها صفائح تكتونية نشطة.

بناءً على دراستها للنجوم وتكوين الكواكب، قررت جريفز أن تكتونية الصفائح الأرضية بدأت منذ حوالي 3 مليارات سنة، أي بعد حوالي 9.5 مليار سنة من نشأة الكون. واكتشفت أيضًا أن القارات الأولى ظهرت على نجوم قرصية رفيعة، وهي أصغر سنًا نسبيًا وتتمتع بمعدن أعلى، قبل ظهور قارات الأرض بحوالي 2 مليار سنة. في المقابل، أشارت النجوم القرصية السميكة، الأقدم والفقيرة بالمعادن، إلى وجود قارات قبل الأرض بحوالي 4 إلى 5 مليارات سنة.

ومن المثير للاهتمام أن جريفز وجد أن القارات تتشكل بمعدل أبطأ على الكواكب الأخرى مقارنة بالأرض. إن وجود الكمية المثالية من الحرارة ضروري لبدء تكوين القارة. لذلك، يقترح جريفز أن النجوم ذات المعدن الأقل من الشمس يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف كواكب خارجية صالحة للسكن في قارات.

تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة لعلماء الفلك لاستكشافها وتزيد من فهمنا لتكوين القارات داخل الكون. ومن خلال دراسة أنظمة الكواكب والظروف اللازمة لتكوين القارات، يمكن للعلماء البحث عن عوالم صالحة للسكن خارج عالمنا.

مصادر:

- جين جريفز، "متى كانت القارات الخارجية الأولى؟"

- ناسا

- Unsplash