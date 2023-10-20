شاندرايان-3: مهمة ناجحة مع فواق مؤقت

تم الترحيب بالمهمة القمرية الهندية Chandrayaan-3 باعتبارها ناجحة على الرغم من مواجهة بعض النكسات الطفيفة. بعد يومين من هبوط مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على القمر، تعرضت إحدى الأجهزة الموجودة على متن المركبة الجوالة لانقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا. أوضح سانتوش فاداوالي، الباحث الرئيسي في مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا (APXS)، أن انقطاع التيار الكهربائي كان سببه إضافة متأخرة لميزة الأمان، والتي أدت عن غير قصد إلى إيقاف تشغيل أمر APXS. ومع ذلك، تم تصحيح الخطأ بسرعة وأجرى الجهاز بنجاح تحليلًا في الموقع لتربة القمر وصخوره.

وعلى عكس التقارير التي تزعم أنه من المتوقع أن تستيقظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان خلال اليوم القمري الثاني، أوضح فاداوالي أنهما لم يتم تصميمهما أبدًا للقيام بذلك. وفي كلمته أمام جلسة في معهد تاتا للأبحاث الأساسية (TIFR)، أكد فاداوالي أن المهمة حققت نجاحًا كاملاً بالفعل. وذكر أيضًا أن حمولات Chandrayaan-3 قدمت بيانات علمية ممتازة، حيث قدمت APXS معلومات رائعة يتم تحليلها حاليًا بالتفصيل.

لا شك أن مهمة Chandrayaan-3 تمثل علامة بارزة في مساعي الهند لاستكشاف الفضاء. تعتبر مواطن الخلل التي تمت مواجهتها أثناء تشغيل المهمة نموذجية خلال مثل هذه المهام المعقدة ولا تلقي بظلالها على إنجازاتها. يساهم الأداء الناجح لـ APXS والبيانات العلمية القيمة التي تم جمعها من سطح القمر في تعزيز فهمنا لجيولوجيا القمر وتمهيد الطريق للمهام القمرية المستقبلية.

مصادر:

– سانتوش فاداوالي، الباحث الرئيسي في مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا (APXS)

– معهد تاتا للبحوث الأساسية (TIFR)