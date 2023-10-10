من المقرر إطلاق مهمة Psyche التابعة لناسا على صاروخ SpaceX Falcon Heavy Rocket

تستعد وكالة ناسا للشروع في أول مهمة لها بين الكواكب باستخدام صاروخ SpaceX Falcon Heavy. وستقوم المهمة المعروفة باسم مهمة Psyche باستكشاف كويكب يُعتقد أنه يتكون في الغالب من معادن أخرى غير الحديد والنيكل.

كان من المقرر إطلاق المهمة في أكتوبر 2022، ولكن تم تأجيل المهمة بسبب التأخر في تسليم برامج الطيران ومعدات الاختبار. ومع ذلك، تم تحديد موعد الإطلاق الجديد الآن ليكون يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمشاهدة الإطلاق، هناك خياران متاحان: NASA TV أو قناة SpaceX الرسمية على YouTube. سيوفر صاروخ Falcon Heavy أكثر من خمسة ملايين رطل من الدفع من خلال محركاته الـ 27 أثناء الإطلاق. وبعد حوالي دقيقتين، ستنفصل المعززات الجانبية وتبدأ في الهبوط نحو منطقتي الهبوط الأولى والثانية في كيب كانافيرال.

بمجرد أن ينفصل المعزز الأساسي المركزي، فسوف يسقط في المحيط، وستكمل المرحلة الثانية حرقين. أخيرًا، بعد 62 دقيقة بالضبط من الإقلاع، ستبدأ المركبة الفضائية Psyche رحلتها نحو الكويكب Psyche.

وفي حالة تأخر الإطلاق بسبب الظروف الجوية، هناك فرص إطلاق احتياطية متعددة خلال فترة 21 يومًا بدءًا من الخميس 5 أكتوبر.

يحمل Psyche، كل من الكويكب والمهمة، أهمية علمية كبيرة. وهو أكثر الأجسام المعدنية المعروفة، ويقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. ومن خلال دراسة سايكي والأجرام السماوية الأخرى، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة حول أصول وتطور نظامنا الشمسي.

يسر برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا في مركز كينيدي للفضاء أن يكون جزءًا من هذه المهمة الرائدة. ومن خلال هذه المهمة، سنراقب جرمًا سماويًا ذو سطح معدني في الغالب، وهو الأول من نوعه في استكشافنا للكون.

مصادر:

- ناسا

– سبيس اكس