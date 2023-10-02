نظرية جديدة تشرح كيف يشكل انهيار النجوم الثنائية انفجارات أشعة غاما

إن انفجارات أشعة جاما (GRBs) هي أحداث عنيفة بشكل لا يصدق في الكون، حيث تطلق كمية هائلة من الطاقة، يمكن مقارنتها بإنتاج الطاقة المشترك لجميع النجوم في الكون المرئي. ومع ذلك، فإن فهمنا لهذه الأحداث محدود. تقترح ورقة بحثية حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين نظرية جديدة حول تكوين نوع واحد على الأقل من انفجارات GRB، مما يشير إلى أنها تحدث عندما ينهار نظام ثنائي مكون من نوعين محددين من النجوم ويشكل ثقبًا أسود.

تقليديًا، كان هناك نوعان من انفجارات أشعة جاما: انفجارات قصيرة تدوم بضع ثوانٍ، واندفاعات طويلة تدوم بضع دقائق. ويُعتقد أن الانفجارات القصيرة تنتج عن اصطدام أجسام ضخمة مثل الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية، بينما يُعتقد أن الانفجارات الطويلة تنتج عن انهيار نجوم ضخمة بشكل لا يصدق تزيد كتلتها عن 30 مرة كتلة الشمس، مما يؤدي إلى تكوين المستعرات الفائقة. .

يقترح فريق البحث، برئاسة يرلان إيموراتوف من معهد فيسينكوف للفيزياء الفلكية في كازاخستان، سيناريو مختلفًا لتكوين انفجارات أشعة جاما الطويلة. يقترحون أن انهيار نظام ثنائي يتكون من نجم من الكربون والأكسجين (CO) ونجم نيوتروني يؤدي إلى حدوث مستعر أعظم وتشكيل نجم نيوتروني حديث الولادة. وفي هذا السيناريو، يتحول النظام الثنائي إلى نجمين نيوترونيين.

العنصر الحاسم في نظريتهم هو أن المادة المقذوفة من النجم النيوتروني المتشكل حديثًا أثناء السوبرنوفا يتم التقاطها بواسطة رفيقه الثنائي. تتسبب هذه المادة الإضافية في زيادة كتلة النجم المرافق، مما يؤدي إلى انهياره وتحوله إلى ثقب أسود. ويلاحظ أن الإشعاع المنبعث خلال هذه العملية كانفجار أشعة جاما.

ويتعمق الباحثون في تعقيدات هذه الآلية، بما في ذلك تأثير فترة دوران النظام الثنائي. كما يناقشون الخلفية التاريخية والدراسات السابقة التي ساهمت في تطوير نظريتهم.

ولدعم فرضيتهم، قام الفريق بفحص انفجارات أشعة جاما باستخدام التلسكوبات مثل القمر الصناعي BeppoSAX، الذي تم إطلاقه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى تلسكوب SWIFT التابع لناسا ومرصد Lick. أظهر اثنان من انفجارات GRB المحددة، GRB090618 وGRB090423، خصائص تشير إلى تكوينهما من خلال أنظمة النجوم الثنائية، مما يقدم بعض الأدلة لصالح النظرية الجديدة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يستمر مجتمع الفيزياء الفلكية في مناقشة أسباب هذه الظواهر المدمرة. يعد فهم أصل انفجارات GRB أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لاحتمال حدوثها في المناطق المجاورة لنا، مما يشكل تهديدًا للحياة على الأرض. ومن خلال اكتساب نظرة ثاقبة للأنظمة التي قد تنتج هذه الأحداث، سواء كانت ثنائية أو منفردة، يمكن للعلماء التقدم نحو التنبؤ بهذه الأحداث الكارثية والاستعداد لها.

مصادر:

– ايموراتوف، Y.، وآخرون. – رابطة GRB-SN ضمن نموذج Hypernova ثنائي المحرك

– ICRANet – رابطة GRB-SN ضمن البيان الصحفي لنموذج Hypernova ثنائي المحرك

- يوتا - استمر انفجار أشعة جاما لفترة طويلة لدرجة أنه أدى إلى إطلاق قمر صناعي مرتين

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مصدر الصورة:

ESO / أ. روكيت