انفجارات أشعة جاما والمستعرات الأعظم: الاتصال بالنجوم الثنائية

انفجارات أشعة جاما (GRBs) هي أحداث سماوية غامضة تنبعث منها كميات كبيرة من الطاقة، خاصة في شكل أشعة جاما. ورغم أنها معروفة بأنها من أكثر الظواهر عنفًا في الكون، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما لا يفهمه العلماء عنها. ومع ذلك، تقترح دراسة حديثة نشرت في The Astrophysical Journal نظرية جديدة حول تكوين نوع واحد على الأقل من GRB، مما يشير إلى وجود صلة بأنظمة النجوم الثنائية.

تقليديًا، كان هناك نوعان من انفجارات أشعة غاما يتم تمييزهما بناءً على مدتها: رشقات نارية قصيرة تدوم بضع ثوانٍ، ودفقات طويلة تدوم بضع دقائق. ويُعتقد أن انفجارات GRB القصيرة تنتج عن اصطدام أجسام ضخمة مثل الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية، في حين يُعتقد أن انفجارات GRB الطويلة مرتبطة بانهيار النجوم الضخمة للغاية.

تتحدى هذه الدراسة الجديدة هذا الافتراض وتشير إلى أن انفجارات GRB الطويلة قد تكون ناجمة بالفعل عن انهيار نظام نجمي ثنائي يتكون من نجم من الكربون والأكسجين (CO) ونجم نيوتروني (NS). عندما ينهار قلب نجم ثاني أكسيد الكربون، فإنه يطلق سوبر نوفا - ولادة ثقب أسود جديد - وتشكيل نجم نيوتروني حديث الولادة. وهذا يخلق نظامًا ثنائيًا يتكون من نجمين نيوترونيين.

خلال حدث السوبرنوفا، يتم التقاط كمية كبيرة من المواد المقذوفة من النجم النيوتروني المتشكل حديثًا بواسطة النجم النيوتروني المرافق له. يمكن أن تؤدي إضافة المواد هذه إلى أن يصبح النجم ضخمًا جدًا، مما يؤدي إلى انهياره وتحوله إلى ثقب أسود. ونتيجة لذلك، تنبعث انفجارات أشعة جاما.

يقدم الباحثون تحليلاً مفصلاً ومعلومات أساسية، بما في ذلك تأثير فترة دوران النظام الثنائي. يذكرون أيضًا استخدام التلسكوبات مثل القمر الصناعي BeppoSAX، وتلسكوب SWIFT التابع لناسا، ومرصد Lick لمراقبة وجمع الأدلة التي تدعم نظريتهم.

في حين أن هذه الدراسة تلقي ضوءًا جديدًا على العلاقة المحتملة بين النجوم الثنائية وتشكل انفجارات أشعة غاما الطويلة، فمن المرجح أن ينخرط مجتمع الفيزياء الفلكية في مزيد من المناقشات والأبحاث للحصول على فهم أعمق لهذه الظواهر. إن الآثار المترتبة على فهم انفجارات أشعة جاما مهمة، حيث من الممكن أن تحدث في محيطنا الكوني وتشكل تهديدًا للحياة على الأرض. ومن خلال الكشف عن الآليات الكامنة وراء هذه الانفجارات الكونية، يمكن للعلماء الاقتراب من التنبؤ بمثل هذه الأحداث وضمان سلامة كوكبنا.

المصدر: الكون اليوم - "ما الرابط بين انفجارات أشعة جاما والمستعرات الأعظم؟ قد تكون نجومًا ثنائية" (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)