أكبر وأصغر العضلات في جسم الإنسان

يتكون جسم الإنسان من عضلات مختلفة تمكنه من الحركة والحفاظ على وضعيته. بعض العضلات تكون كبيرة وضخمة، والبعض الآخر صغير وحساس. ولكن ما هي العضلة الأكبر وأيها الأصغر؟ الجواب يعتمد على كيفية قياس العضلات.

من حيث الكتلة، فإن أكبر عضلة في الجسم هي الألوية الكبرى. تقع هذه العضلة في الأرداف وتمتد بشكل قطري من الحوض إلى عظمة الفخذ. يمثل 12% إلى 13% من الوزن الإجمالي لجميع عضلات الساق. الألوية الكبرى هي المسؤولة عن تمديد الفخذ عند مفصل الورك وتستخدم عند النهوض من الكرسي أو صعود الدرج. كما أنها أكبر عند البشر مقارنة بالقردة والقرود، ربما بسبب متطلبات الحركة ذات القدمين.

من ناحية أخرى، فإن العضلة الظهرية العريضة، والمعروفة باسم "لاتس"، هي أكبر عضلة من حيث مساحة السطح. تقع هذه العضلة في منتصف وأسفل الظهر ولها شكل عريض ومسطح. يبلغ متوسط ​​عرض العضلة الظهرية البالغة حوالي 7 بوصات وطولها 14 بوصة. ومع ذلك، يبلغ سمكها حوالي نصف بوصة فقط.

وفي المقابل، فإن أصغر عضلة هيكلية في جسم الإنسان هي الركابية، والتي توجد داخل الأذن. يبلغ طول هذه العضلة الصغيرة حوالي 0.2 بوصة وهي متصلة بعظم صغير يسمى الركابي. تلعب العضلة الركابية دورًا حاسمًا في تثبيط حركة الركابي استجابةً للضوضاء العالية، مما يمنع تلف الأعصاب.

بشكل عام، تعتبر العضلة الألوية الكبرى أكبر عضلة في الجسم عند قياسها بالكتلة، في حين أن العضلة الظهرية العريضة هي الأكبر من حيث مساحة السطح. العضلة الركابية هي أصغر عضلة هيكلية وتؤدي وظيفة مهمة في حماية السمع.

مصادر:

- العلوم الحية

– المجلة الدولية للمورفولوجيا