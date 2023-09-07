العوامل النفسية لتسوية ناجحة في المريخ

تدرس دراسة حديثة أجراها علماء البيانات من جامعة جورج ماسون الحد الأدنى لعدد الأشخاص المطلوبين للحفاظ على تسوية ممكنة على المريخ، مع مراعاة العوامل النفسية والسلوكية، خاصة في حالات الطوارئ. استخدم الباحثون طريقة النمذجة القائمة على الوكلاء (ABM) لتحليل تفاعلات مستعمري المريخ المستقبليين، المعروفين باسم الوكلاء، مع أنواع شخصية مختلفة ومستويات مهارات مختلفة في تشغيل مستعمرة المريخ لاستخراج المعادن.

وجدت الدراسة أن التنوع النفسي للسكان هو أمر مرغوب فيه أكثر لتسوية ناجحة على المريخ. وقد صنف الباحثون أنواع شخصيات الوكلاء إلى مقبولين، اجتماعيين، متفاعلين، وعصابيين، مع مستويات مختلفة من العدوانية والقدرة التنافسية. أظهرت عمليات المحاكاة أن نوع الشخصية المقبولة كان هو الأفضل وكان الأكثر احتمالية للبقاء على قيد الحياة في جميع الظروف.

أخذت عمليات محاكاة ABM أيضًا في الاعتبار التحديات المتمثلة في زيادة الوقت على المريخ وحالات الطوارئ مثل حوادث مكوكات إعادة الإمداد أو كوارث الموائل. حددت الدراسة أن الحد الأدنى لعدد العملاء البالغ 22 عميلًا يعد مثاليًا للحفاظ على مستعمرة تعدين المريخ الممكنة على المدى الطويل.

وشدد الباحثون على أهمية فهم الجوانب النفسية والسلوكية للمستوطنين المحتملين للمريخ. يلعب سلوك الفريق دورًا حاسمًا في نجاح المهمة أو فشلها، ويمكن للسكان المتنوعين نفسيًا التعامل بشكل أفضل مع المهام عالية الخطورة وحل المشكلات.

افترضت الدراسة حدوث تفاعلات دورية مع الأرض في مهام إعادة الإمداد، حيث تعتبر المستعمرات المكتفية ذاتيًا بالكامل دون أي ارتباط مع الأرض أو غيرها من المستوطنات خارج الأرض غير قابلة للتصديق. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أنه إذا تمكن البشر من الوصول إلى المريخ بنجاح مرة واحدة، فسيكونون قادرين على إرسال مكوكات الإمدادات عدة مرات، مما يجعل الحفاظ على التفاعلات مع الأرض أكثر فعالية من حيث التكلفة وواقعية.

في الختام، يعد فهم ومعالجة العوامل النفسية المتعلقة بمستعمرات المريخ المحتملة أمرًا حيويًا للتخطيط وإنشاء مستوطنة ناجحة طويلة المدى على الكوكب الأحمر. يمكن للسكان المتنوعين نفسيًا مع الحد الأدنى من العوامل ضمان مرونة المستعمرة وقدرتها على التكيف في ظل الظروف وحالات الطوارئ المختلفة.

المصدر: [علماء البيانات بجامعة جورج ماسون](المصدر)