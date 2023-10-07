حالة مهمات أرتميس التابعة لناسا: أرتميس 2 وأرتميس 3

يهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى إعادة البشر إلى سطح القمر وإقامة وجود مستدام هناك. بعد الإطلاق الناجح لـ Artemis 1، فإن المهام التالية في البرنامج هي Artemis 2 و Artemis 3.

من المقرر أن تكون Artemis 2 أول مهمة مأهولة لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) وستطلق كبسولة أوريون المأهولة في رحلة حول القمر. وعلى الرغم من أنها شهدت بعض التأخير، إلا أن تاريخ الإطلاق المستهدف في نوفمبر 2024 لم يتغير. تم الإعلان عن طاقم Artemis 2، المكون من ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ وجيريمي هانسن، وهو قيد التدريب حاليًا. تتقدم وحدة طاقم أوريون، التي تؤوي رواد الفضاء، بتركيب درعها الحراري واختبار الوزن ومركز الجاذبية.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يعيد Artemis 3 البشر إلى سطح القمر باستخدام مركبة هبوط مقدمة من SpaceX. ومع ذلك، هناك بعض عدم اليقين بشأن تاريخ إطلاقه ومهمته. وفقًا لجيم فري، المدير المساعد لتطوير أنظمة الاستكشاف في ناسا، تحتاج شركة SpaceX إلى إكمال عمل مهم على مركبة الهبوط، وإذا لم تكن جاهزة، فيمكن إطلاق مهمة مختلفة. اعتبارًا من الآن، من المقرر إطلاق Artemis 3 في أواخر عام 2025.

تشكل المكونات المختلفة الأجهزة اللازمة لهذه المهام. بالنسبة لـ Artemis 2، يجري إعداد محول مرحلة أوريون، ووحدة الخدمة الأوروبية، ومحول مرحلة مركبة الإطلاق، ومرحلة الدفع المبردة المؤقتة. تم تسليم وحدة الخدمة الأوروبية، التي توفر الدفع ودعم الحياة، إلى وكالة ناسا من وكالة الفضاء الأوروبية. من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأساسية لصاروخ SLS في خريف عام 2023 وشحنها إلى مركز كينيدي للفضاء بحلول نوفمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم صب معززات الصواريخ الصلبة وتسليمها إلى موقع الإطلاق.

يخضع Artemis 3 أيضًا للتحضيرات، حيث تخضع وحدة طاقم Orion للتجميع وتخضع وحدة الخدمة الأوروبية للتكامل النهائي. تم تجميع محول مرحلة مركبة الإطلاق، وتم إكمال عملية العزل الرغوي.

تمثل مهمات أرتميس معالم هامة في استكشاف ناسا للقمر. ومع استمرار الاستعدادات، تهدف ناسا إلى تأسيس وجود بشري مستدام على سطح القمر وتمهيد الطريق لمهمات الفضاء السحيق المستقبلية.

التعاريف:

– أرتميس: برنامج ناسا لإعادة البشر إلى القمر وإقامة استكشاف مستدام للقمر.

– SLS: نظام الإطلاق الفضائي، أقوى صاروخ ناسا مصمم لمهام الفضاء السحيق.

- أوريون: مركبة فضائية مأهولة تابعة لناسا ستنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده.

– SpaceX: شركة خاصة لصناعة الطيران والنقل الفضائي.

– وحدة الخدمة الأوروبية: الوحدة المقدمة من وكالة الفضاء الأوروبية والتي توفر الدفع ودعم الحياة للمركبة الفضائية أوريون.

مصادر:

- سكوت جونسون / سبيس فلايت إنسايدر