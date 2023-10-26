الكشف عن أسرار مناطق ولادة النجوم: لمحة داخل سديم كارينا

لطالما أبهرت السدم المكونة للنجوم علماء الفلك، لكن طبيعتها المزدحمة ووجود سحب الغاز والغبار تجعل من الصعب مراقبة الحركة التي تحدث داخلها. ومع ذلك، وبفضل التقدم التكنولوجي، توصل فريق من الباحثين مؤخرًا إلى اكتشافات رائدة حول سديم كارينا باستخدام مصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة (ALMA).

بقيادة دكتوراه. الطالب جيوفاني كورتيس رانجيل من معهد علم الفلك الراديوي والفيزياء الفلكية في المكسيك، ركز الفريق اهتمامه على أعمدة سديم كارينا، وهي منطقة معروفة بنشاطها المكثف في ولادة النجوم. داخل هذه المنطقة، يهيمن على المشهد مجموعتان نجميتان ضخمتان، ترومبلر 14 وترومبلر 16، وتنبعث منهما إشعاعات فوق بنفسجية قوية.

من خلال دراسة التدفقات الجزيئية، أو النفاثات، المنبعثة من الأجسام الموجودة داخل الأعمدة، تمكن الباحثون من الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي تحدث في حضانة ولادة النجوم. يضيء الإشعاع الصادر من النجوم الساخنة من النوع O الموجودة في العناقيد النجمية وينحت الأعمدة المغبرة، مما يكشف عن وجود النجوم الأولية، وأقراص الكواكب الأولية، والنفاثات. توفر هذه البيئات القاسية فرصة فريدة لدراسة تكوين النجوم حديثة الولادة خلف حجاب الغاز والغبار.

كانت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي قياس كتل الأقراص النجمية حول النجوم المتكونة حديثًا، بالإضافة إلى مدى التدفقات الجزيئية أو النفاثات. واكتشف الفريق أن مصادر هذه النفاثات هي نجوم أولية منخفضة أو متوسطة الكتلة. عندما تتشكل هذه النجوم الناشئة، يتم تسخين المواد الساقطة وإخراجها في تدفق ثنائي القطب على طول محور دوران النجم الأولي. يؤدي الاصطدام بالغاز والغبار المحيطين إلى إثارة الغازات في السدم وتسبب توهجها.

تُعرف هذه النفاثات، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى مئات الآلاف من الكيلومترات في الساعة، باسم كائنات هيربيج-هارو. سميت هذه الأجسام على اسم الفلكيين جورج هيربيج وغييرمو هارو، اللذين درساها على نطاق واسع لأول مرة، وهي مكونات أساسية في عملية ولادة النجوم.

من خلال تحليل بيانات ALMA، حدد الباحثون عدة مصادر مدمجة تطلق إشعاعًا بطول موجة مليمترية، يُعرف باسم أجسام هيربيج-هارو. واكتشفوا أيضًا تدفقات أول أكسيد الكربون المرتبطة بهذه الأجسام. أحد الأجسام البارزة بشكل خاص هو HH 666، الذي يتميز بنفاثات ملتوية تمتد على مدى 10 سنوات ضوئية وتسبب صدمات كبيرة عند الاصطدام بالسديم المحيط.

توفر الاكتشافات التي تم إجراؤها داخل سديم كارينا رؤى مهمة حول تكوين النجوم وتطور الأقراص الكوكبية المحيطة بالنجم. يؤدي عمل التبخر الضوئي الناتج عن تدفقات النجوم الناشئة إلى تآكل الأعمدة تدريجيًا، مما قد يتسبب في تدميرها خلال 100,000 إلى مليون سنة. ونتيجة لذلك، قد تتحول الأقراص المحيطة بالنجم المكشوفة إلى أقراص كوكبية أولية، مما يمهد الطريق لتكوين كوكب محتمل.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه على الرغم من البيئة الإشعاعية القاسية، فقد تبقى كتلة غبار كافية في المنطقة لدعم تكوين الكواكب. وقدر الباحثون أنه قد يكون هناك ما بين 0.01 و0.7 كتلة شمسية من المواد المتبقية، مما يوفر المكونات اللازمة لولادة الكواكب.

ومع تعمق فهمنا لمناطق ولادة النجوم، نكتسب رؤى قيمة حول العمليات التي تشكل عالمنا. لا يزال سديم كارينا موقعًا آسرًا لعلماء الفلك، حيث يقدم لمحة عن العالم الغامض لتشكل النجوم وأنظمة الكواكب المحتملة.

أسئلة وأجوبة

ما هي كائنات Herbig-Haro؟

أجسام هيربيج-هارو هي عبارة عن ضبابيات ساطعة توجد داخل السدم الأكبر وترتبط بالنجوم حديثة الولادة. تتشكل عندما تصطدم نفاثات من الغاز والغبار من النجوم الأولية بالسديم المحيط بها، مما يؤدي إلى إثارة الغازات وتسبب إشعالها.

كيف تساهم الطائرات في تكوين النجوم؟

تلعب الطائرات دورًا مهمًا في عملية تكوين النجوم. عندما تتشكل النجوم الأولية، يتم تسخين المواد الساقطة وإخراجها في تدفق ثنائي القطب على طول محور دوران النجم الأولي. تصطدم هذه التدفقات بالغاز والغبار في منطقة ولادة النجوم، مما يخلق موجات صادمة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تكوين النجوم وتشكيل البيئة المحيطة.

هل يمكن أن تتشكل الكواكب في مناطق ولادة النجوم؟

نعم، من الممكن أن تتشكل الكواكب في مناطق ولادة النجوم مثل سديم كارينا. على الرغم من الإشعاع الشديد وتآكل الأقراص المحيطة بالنجم، قد تكون هناك كتلة غبار كافية لدعم تكوين الكواكب. تشير الدراسة إلى أن الكواكب ربما تكون قد تشكلت بالفعل أو تتشكل بشكل نشط داخل سديم كارينا.