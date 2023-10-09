ما يكمن تحت: استكشاف بنية الأرض

يظل مركز الأرض مكانًا غامضًا، حيث يقع على بعد حوالي 4,000 ميل تحت أقدامنا. في حين تمكن البشر من الحفر لمسافة 7.6 ميل فقط داخل سطح الأرض، فقد وجد العلماء طرقًا بديلة لدراسة بنيتها. ومن خلال قياس الموجات الزلزالية، اكتسب الباحثون رؤى ثاقبة حول التركيب الداخلي لكوكبنا.

تتكون الأرض من ثلاث طبقات رئيسية: القشرة، والوشاح، واللب. تشكل القشرة، وهي الطبقة الرقيقة، 1% فقط من حجم الأرض وهي المكان الذي توجد فيه كل أشكال الحياة المعروفة. وهي مقسمة إلى قشرة محيطية، تقع تحت المحيطات وتتكون في معظمها من الصخور البازلتية، وقشرة قارية، وهي أكثر سمكا وتتكون في الغالب من الجرانيت.

يوجد تحت القشرة الوشاح الذي يشكل حوالي 84% من حجم الأرض. على الرغم من أن الوشاح عبارة عن صخور صلبة، إلا أنه يتصرف مثل السائل في المقاييس الزمنية الجيولوجية. يمتلك الوشاح العلوي والوشاح السفلي خصائص مختلفة ويمتدان إلى عمق حوالي 1,800 ميل. يتكون الوشاح من معادن مختلفة، وأكثرها وفرة هو البريدجمانيت.

في قلب الأرض توجد طبقة سمكها 1,400 ميل من الحديد المنصهر والنيكل تسمى اللب الخارجي. يحيط هذا البحر السائل باللب الداخلي، وهو عبارة عن كرة حديدية صلبة يبلغ قطرها حوالي 1,520 ميلًا. حركة الحديد المنصهر في اللب الخارجي تولد المجال المغناطيسي للأرض.

تشكل قلب الأرض عندما برد الكوكب على مدى مليارات السنين. هاجرت العناصر الأثقل، مثل الحديد والنيكل، إلى الداخل لتكوين اللب. ويستمر اللب الداخلي في النمو مع تجمد الحديد، ولكن بمعدل بطيء جدًا. ويظل ثابتًا في الغالب بسبب الضغط الهائل الذي يتعرض له.

إن فهم البنية الداخلية للأرض لا يوفر نظرة ثاقبة حول تكوينها فحسب، بل يساعد العلماء أيضًا على دراسة الظواهر الجيولوجية، مثل الزلازل وتكتونية الصفائح. ومن خلال التحليل الزلزالي والتقنيات الأخرى، يواصل الباحثون الكشف عن أسرار الكوكب الموجود تحت أقدامنا.

مصادر:

– مجلة سميثسونيان

- جامعة إلينوي أوربانا شامبين

– مشروع Seismin في جامعة كوليدج لندن

- العلوم الحية

– هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

- جامعة شيكاغو

-صراع الأسهم