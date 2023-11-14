تم الكشف عن الآثار الضارة لتعدين الذهب من خلال التلوث بالزئبق في الطيور الاستوائية

كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة علم السموم البيئية عن مستويات مثيرة للقلق من الزئبق في الطيور الاستوائية، مما سلط الضوء على الآثار الضارة لتعدين الذهب على البيئة. أجرى هذا البحث الشامل 37 باحثًا من سبعة بلدان، ويفحص أكبر قاعدة بيانات لتركيزات الزئبق في الطيور الاستوائية حتى الآن.

وكشف تحليل 2,316 عينة دم وريش من 322 نوعا من الطيور في جميع أنحاء أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية عن تركيزات من الزئبق تتجاوز بكثير المستويات الآمنة. ومما يثير القلق بشكل خاص اكتشاف طائر الرفراف الأخضر الذي يحتوي على 30 ضعف الكمية الموصى بها من الزئبق. وحدد البحث أيضًا أن تركيزات الزئبق كانت أعلى بأربعة أضعاف تقريبًا في المناطق المتأثرة بعمليات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

يعد تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق المساهم الرئيسي في التلوث بالزئبق في جميع أنحاء العالم، وهو مسؤول عن ما يقرب من 38٪ من التلوث بالزئبق الناتج عن النشاط البشري. تستخدم هذه العمليات الزئبق لاستخراج جزيئات صغيرة من الذهب من التربة والرواسب. وتترسب النفايات الناتجة، المحتوية على الزئبق، في الأرض والماء والجو. ونظراً لأن مراقبة هذه العمليات الصغيرة النطاق تمثل تحدياً، يرى عمال المناجم أن استخدام الزئبق ضروري لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

وبصرف النظر عن تعدين الذهب، فإن الأنشطة البشرية الأخرى، مثل حرق النباتات لإزالة الغابات لأغراض الزراعة، تؤدي إلى إطلاق الزئبق في البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد الزئبق بشكل طبيعي وينبعث عن طريق النشاط البركاني، وهو أكثر انتشارًا في المناطق الاستوائية النشطة جيولوجيًا. ويؤدي هطول الأمطار الغزيرة في هذه المناطق إلى إثارة الزئبق الذي استقر على الأرض وفي مجاري الأنهار، مما يجعله في متناول الحيوانات للاستهلاك.

تكون مستويات خطر التركيزات العالية من الزئبق أعلى في أنواع الطيور آكلة اللحوم والطيور ذات الموائل المائية. وبما أن الزئبق يتراكم بشكل أساسي في فرائسها، فإن الحيوانات آكلة اللحوم تكون أكثر عرضة لمستويات مرتفعة. تواجه الطيور التي تعيش في الموائل المائية أيضًا تعرضًا إضافيًا للزئبق بسبب تراكمه في مجاري الأنهار.

وتمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من الطيور الاستوائية، حيث تعتبر مؤشرات على صحة النظام البيئي بشكل عام. إذا أظهرت الطيور مستويات مرتفعة من الزئبق، فمن المحتمل أن تعاني الأنواع الأخرى أيضًا من التلوث. علاوة على ذلك، فإن المجتمعات البشرية، وخاصة تلك التي تقع في أسفل عمليات تعدين الذهب، معرضة للتلوث بالزئبق. ويشكل استهلاك الطيور التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق مخاطر صحية على الإنسان، بما في ذلك المشاكل المناعية وزيادة التعرض للأمراض.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى تثقيف أفضل فيما يتعلق بالأضرار البيئية طويلة المدى الناجمة عن تعدين الذهب في المجتمعات المحلية التي تعتمد على التعدين في كسب عيشها. وبينما حاولت الحكومات فرض ممارسات التعدين المستدامة، فإن معارضة صناعة الذهب أعاقت التقدم. يمكن للمستهلكين المساهمة عن طريق اختيار المنتجات التي تحتوي فقط على الذهب المستدام المعتمد.

لا يعد هذا البحث بمثابة دعوة للاستيقاظ للحفاظ على الطيور في المناطق الاستوائية الجديدة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على قيمة الجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة المحليين. وقد سمحت مشاركة باحثين محليين متنوعين بتحديد المناطق التي يشكل فيها التلوث بالزئبق تهديدًا كبيرًا. ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الاستوائية وحماية صحة كل من الحياة البرية والمجتمعات البشرية.