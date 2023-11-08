طلاب كلية دبلن الجامعية يستعدون لإطلاق أول قمر صناعي في أيرلندا لدراسة انفجارات أشعة جاما

بعد سنوات من العمل الشاق والتحضير، يستعد طلاب جامعة كلية دبلن (UCD) لإطلاق أول قمر صناعي في أيرلندا، EIRSAT-1. ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي المكعب، أو cubesat، في وقت لاحق من هذا الشهر من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

بدعم من أكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وخاصة من خلال برنامج "Fly Your Satellite!" يعد برنامج EIRSAT-1 مبادرة رائدة تتيح لطلاب الجامعات في أوروبا بناء وإطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية الخاصة بهم لأبحاث الفضاء. بدأ المشروع في عام 2017 وتم تطويره من قبل طلاب من مركز UCD لأبحاث الفضاء، وكلية UCD للفيزياء، وكلية UCD للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد.

وبمجرد وصوله إلى مدار أرضي منخفض، سيقوم EIRSAT-1 بإجراء ثلاث تجارب مختلفة. وتتمثل مهمتها الأساسية في دراسة انفجارات أشعة جاما، وهي الأحداث الأكثر سطوعًا وقوة التي تحدث في الكون. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم القمر الصناعي أيضًا بإجراء دراسة الطلاء الحراري لتقييم أداء المعالجات السطحية للأقمار الصناعية. علاوة على ذلك، سيعرض نظامًا بديلاً للتحكم في توجيه المركبة الفضائية.

يمثل هذا المشروع الرائد علامة فارقة هامة بالنسبة لأيرلندا، حيث يمثل أول قفزة للبلاد في مجال استكشاف الفضاء. وأعربت البروفيسور لورين هانلون، مديرة المشروع، من كلية دبلن الجامعية، عن سعادتها، وأرجعت هذا الإنجاز إلى العمل الجاد الذي قام به الفريق ودعم الجامعة والحكومة الأيرلندية والصناعة الأيرلندية.

لعب التعاون بين UCD ووكالة الفضاء الأوروبية دورًا حاسمًا في نجاح المشروع. وفقًا لجوست فانرويسيل، رئيس أكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية، فإن خبرة كلية دبلن الجامعية في علوم الفضاء والفيزياء الفلكية، جنبًا إلى جنب مع خبرة وكالة الفضاء الأوروبية في بناء واختبار المركبات الفضائية الصغيرة، جعلت من EIRSAT-1 برنامجًا تعليميًا آسرًا. يسلط هذا التعاون الضوء على أهمية التعاون الدولي في أبحاث الفضاء، كما أكدت البروفيسور شيلا ماكبرين، إحدى أبرز علماء الفيزياء الفلكية في أيرلندا.

لا يعد EIRSAT-1 معلمًا مهمًا لأيرلندا فحسب، بل يعد أيضًا شهادة على قوة التعاون وتفاني الطلاب والباحثين في دفع حدود استكشاف الفضاء. ومن المتوقع أن يقدم رؤى لا تقدر بثمن حول انفجارات أشعة جاما ويساهم في المعرفة العلمية حول الظواهر الأكثر جاذبية في الكون.