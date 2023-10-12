البحث عن حياة غريبة: الكشف عن البصمات الحيوية في أجواء الكواكب الخارجية

يبحث علماء الفلك عن علامات للحياة خارج نظامنا الشمسي، ومن المقرر أن يلعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) دورًا حاسمًا في هذا البحث. يتمتع تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالقدرة على اكتشاف الأغلفة الجوية للعديد من الكواكب الخارجية الواعدة، مما يقدم نظرة ثاقبة حول إمكانية الحياة خارج الأرض. ومع ذلك، فإن تحديد ما يمكن اعتباره علامة كيميائية حقيقية للحياة يمثل تحديًا.

لمراقبة الكواكب الخارجية، يركز علماء الفلك على نجومهم المضيفة وينتظرون عبور الكواكب، أو مرورها بين النجم والتلسكوب. أثناء عبور الكوكب، يمر ضوء النجم عبر غلافه الجوي، مما يتسبب في انخفاضات وقمة في سطوع النجم اعتمادًا على المواد الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي. تنشئ هذه الاختلافات رمزًا شريطيًا كيميائيًا للكوكب العابر.

تقليديًا، بحث العلماء عن غازات محددة، مثل الأكسجين أو الميثان، كبصمات حيوية محتملة. ومع ذلك، يمكن أيضًا إنتاج هذه الغازات بعمليات غير بيولوجية، مما يجعلها بحد ذاتها مؤشرات غير موثوقة للحياة. وبدلا من ذلك، يدرس العلماء السياق الذي توجد فيه هذه الغازات. على سبيل المثال، العثور على الميثان والأكسجين معًا قد يوحي بشدة بوجود الحياة لأنه من الصعب إنتاج هذين الغازين معًا بدون علم الأحياء.

يمكن أن توفر مراقبة الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية مع مرور الوقت معلومات قيمة أيضًا. يمكن للتغيرات الموسمية في تركيز بعض الغازات، مثل الأوزون، أن تكون بمثابة بصمة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم العلماء بتطوير بصمات حيوية لا أدرية لا تضع افتراضات حول الكيمياء الحيوية للحياة الفضائية. إحدى البصمات الحيوية اللاأدرية هي درجة "المفاجأة" الكيميائية أو عدم التوازن في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

يعد تحديد البصمات الحيوية للحياة الفضائية مهمة معقدة تتطلب الحذر والتحليل الدقيق. بينما يواصل العلماء استكشاف الأجواء للكواكب الخارجية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وأدوات أخرى، فإنهم يأملون في الكشف عن التلميحات الأولى للحياة خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

- ناسا / مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا / ر. هيرت، ت. بايل (IPAC)

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وكالة الفضاء الكندية، STSCI، جوزيف أولمستيد (STSCI)