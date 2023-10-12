نمذجة النشاط البركاني على الكواكب الخارجية: مفتاح لفهم الجزء الداخلي منها

تهدف دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، ووكالة ناسا غودارد، والجامعة الأمريكية، وجامعة ميريلاند إلى وضع نموذج لما سيبدو عليه النشاط البركاني على كوكب خارجي حول نجم يشبه الشمس. يعد النشاط البركاني ذا أهمية كبيرة لأنه يوفر طريقة غير مباشرة للتعرف على الجيولوجيا الموجودة تحت سطح كوكب خارج المجموعة الشمسية.

تطلق البراكين مواد من باطن الكوكب، بما في ذلك الغلاف الجوي. ولذلك، فإن أي تلسكوب يمكنه التقاط صور للغلاف الجوي لكوكب بركاني خارج المجموعة الشمسية سيكون قادرًا على توفير معلومات قيمة حول تكوينه. في الوقت الحالي، فقط عدد قليل من التلسكوبات، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، قادر على اكتشاف الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية. ومع ذلك، يمكن لهذه التلسكوبات اكتشاف الأجواء المحيطة بالأقزام الحمراء فقط وليس النجوم الشبيهة بالشمس.

ويمكن لتلسكوب LUVOIR، الذي لا يزال في مرحلة المفهوم، أن يغير هذا الأمر. يتمتع LUVOIR بالقدرة على التصوير المباشر للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية ذات الحجم الأرضي والتي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس على مسافة حوالي وحدة فلكية واحدة (AU). وهذا يعني أن LUVOIR يمكنه اكتشاف النشاط البركاني على هذه الكواكب الخارجية وتقديم نظرة ثاقبة لتكوينها الداخلي.

لفك تشفير البيانات التي تم التقاطها بواسطة التلسكوبات، يحتاج الباحثون إلى فهم أطياف وخصائص الأشياء التي يلاحظونها. تعتبر الأرض، باعتبارها واحدة من أفضل الأشياء التي تمت دراستها في الكون، بمثابة مرجع قيم. يمكن للعلماء وضع نموذج لكيفية ظهور الغلاف الجوي للأرض للتلسكوبات مثل LUVOIR واستخدام هذه المعلومات لتفسير البيانات الواردة من الكواكب الخارجية الأخرى.

تطلق الانفجارات البركانية الهباء الجوي في الغلاف الجوي، مما قد يؤثر على القراءات الطيفية للعناصر المختلفة مثل بخار الماء والأوزون. يمكن أن تشير مراقبة التغيرات في النطاقات الطيفية لهذه العناصر خلال فترة المراقبة إلى وجود نشاط بركاني على كوكب خارج المجموعة الشمسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ثاني أكسيد الكبريت (المطر الحمضي) في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يعد مؤشرًا آخر على النشاط البركاني. على الرغم من أن عمر ثاني أكسيد الكبريت قصير نسبيًا، إلا أنه ينبعث باستمرار من البراكين المتفجرة.

يعد فهم تأثيرات النشاط البركاني على الأجواء الخاصة بالكواكب الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لكشف أسرار تصميماتها الداخلية. ومن خلال نمذجة هذه السيناريوهات، يمكن للعلماء تفسير البيانات التي تلتقطها التلسكوبات المستقبلية مثل LUVOIR بشكل أفضل، وربما اكتشاف رؤى جديدة حول جيولوجيا الكواكب الخارجية وتكوينها.

مصادر:

– جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد

- ناسا جودارد

- الجامعة الأمريكية

- جامعة ماري لاند