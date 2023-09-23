كيف يتكيف دماغ الإنسان مع الألوان على الكواكب الأخرى

يتمتع العقل البشري بقدرة مذهلة على التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، مما يسمح لنا بإدراك الألوان على أنها "طبيعية" حتى عند ارتداء النظارات الشمسية الملونة أو مع تقدمنا ​​في السن وتصبح أعيننا أكثر اصفرارًا. ومع ذلك، ماذا سيحدث إذا تعرضنا للألوان في بيئة غير مألوفة تمامًا، مثل كوكب آخر؟ وفقا للخبراء، من المرجح أن تتكيف أدمغتنا مع مرور الوقت لإدراك هذه الألوان على أنها أكثر حيادية.

ويشير مايكل ويبستر، عالم الرؤية الإدراكية، إلى أنه مهما كان اللون السائد على كوكب آخر، فإنه سيبدو في النهاية رماديًا لرواد الفضاء. على سبيل المثال، إذا سافر البشر إلى المريخ، فسيبدأ الكوكب الأحمر تدريجيًا في الظهور باللون البني أو الرمادي بدلاً من اللون الأحمر. ستبدأ سماء المريخ، التي تبدو مغرة بالنسبة لنا، في الظهور بمظهر أكثر زرقة لمستكشفي الفضاء، على الرغم من أنها ليست بنفس درجة زرقة الأرض.

ومع ذلك، فإن إدراك الألوان على الكواكب الأخرى يعتمد على الألوان السائدة في كل من الغلاف الجوي والمناظر الطبيعية. يتأثر ضبط الدماغ بالعلاقة بين الضوء القادم عبر الغلاف الجوي وألوان البيئة المحيطة. في السيناريو الذي يكون فيه كوكب خارج المجموعة الشمسية به نباتات أرجوانية وسماء ذهبية، قد يتكيف الدماغ بشكل مختلف.

لا تعتمد استجابة الدماغ للون على درجة اللون فحسب، بل على شدته أيضًا. إذا كانت البيئة تحتوي على لوحة ألوان محدودة، يصبح الدماغ أكثر انسجاما مع التغيرات الطفيفة في الظل. وبمرور الوقت، يُنظر إلى الألوان الباهتة على أنها أكثر حيوية، والعكس صحيح.

أثناء انتظار رواد الفضاء للتكيف مع كوكب جديد، هناك إمكانية لإنشاء جهاز يقوم بتصفية وضبط البيئة لهم تلقائيًا. تعمل ديريا أكيناك، وهي مهندسة وعالمة محيطات، حاليًا على خوارزمية حاسوبية تسمى "Sea-thru"، والتي تضبط الصور تحت الماء لتبدو كما لو تم التقاطها على الأرض. ومن خلال تصحيح الترشيح الأزرق الناتج عن الماء، تقدم الخوارزمية منظورًا جديدًا للبيئات تحت الماء.

على الرغم من أن عملية التكيف مع الألوان على كوكب غريب تظل غير مؤكدة حتى يقوم البشر بزيارة أحد الكواكب فعليًا، إلا أن التجارب في أعماق البحار قد توفر تقديرًا تقريبيًا. وفي غياب الضوء الأحمر، تظهر الأعماق المغمورة باللون الأصفر، مما يخلق تجربة بصرية غريبة وغير مألوفة.

في الختام، يمتلك العقل البشري قدرة رائعة على التكيف عندما يتعلق الأمر بإدراك الألوان في بيئات مختلفة. عندما نتعرض لألوان غير مألوفة على كواكب أخرى، فمن المرجح أن تتكيف أدمغتنا لتصورها على أنها أكثر حيادية مع مرور الوقت، مع عوامل مثل ألوان الغلاف الجوي والمناظر الطبيعية السائدة التي تلعب دورًا في هذا التكيف. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر إدراك الدماغ للون بكل من اللون والكثافة. أثناء انتظار رواد الفضاء للتكيف، هناك إمكانية لتطوير أجهزة تقوم تلقائيًا بتصفية وضبط البيئة لهم. يقدم أعماق البحار لمحة عن كيفية استجابة الدماغ للوحات الألوان غير المألوفة.

مصادر:

- العلوم الحية