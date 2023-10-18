خفض درجات الحرارة العالمية يمكن أن يساعد في تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في انهيار الغطاء الجليدي في جرينلاند

استكشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر الآثار المحتملة للفشل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وتصحيح درجات الحرارة اللاحقة. ويشير البحث إلى أنه إذا انخفضت درجات الحرارة العالمية المتوقعة بعد عام 2100، فقد يكون من الممكن تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في انهيار الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى سطح البحر، أو على الأقل عكسه جزئيًا. وتشير الدراسة إلى أنه كلما انخفضت درجات الحرارة وتسارعت في الانخفاض، زادت فرصة تقليل ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي الوقت الحالي، يفقد الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر من 300 مليار متر مكعب من الجليد سنويًا، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار العالمية. ويخشى أن يؤدي المزيد من الاحترار إلى تجاوز الطبقة الجليدية عتبات حرجة، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد بشكل أكبر وانهيار محتمل. وتلعب عمليات ردود الفعل، مثل التعرض لدرجات حرارة الهواء الأكثر دفئا، دورا مهما في تحديد تأثير الانحباس الحراري العالمي، ولهذا السبب يعد الحد من الانحباس الحراري بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أمرا بالغ الأهمية لمنع السيناريوهات الكارثية.

ومن أجل التنبؤ بكيفية استجابة الغطاء الجليدي في جرينلاند لارتفاع درجات الحرارة في المستقبل، يستخدم الباحثون نماذج حاسوبية لمحاكاة حركة الجليد. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تأتي مع عدم اليقين بسبب عوامل مثل حركة الجليد فوق الصخر والتغيرات في النظام المناخي على مدى آلاف السنين.

في دراستهم، قام فريق من الباحثين بتشغيل برنامجين كمبيوتريين متطورين لمحاكاة استجابة الغطاء الجليدي في جرينلاند لمستويات مختلفة من ظاهرة الاحتباس الحراري. وإذا بلغت درجات الحرارة ذروتها عند حوالي درجتين مئويتين وظلت مستقرة، فإن النماذج تتنبأ بانهيار كبير للغطاء الجليدي على مدى آلاف السنين. ومع ذلك، إذا تم تخفيف الاحترار بشكل فعال بعد عام 2 وتراجعت درجات الحرارة بسرعة، فإن النماذج تشير إلى أنه يمكن عكس التجاوز إلى حد ما.

وإذا حدث استقرار في درجة الحرارة بحلول عام 2200 عند درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية، فمن المتوقع أن تظل الطبقة الجليدية أصغر حجما ولكنها مستقرة. وفي مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يقتصر ارتفاع مستوى سطح البحر على حوالي متر واحد. ومع ذلك، إذا استغرقت درجات الحرارة وقتا طويلا في الانخفاض أو ظلت درجة حرارة التقارب مرتفعة للغاية، فإن انهيار الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير يصبح أمرا لا مفر منه تقريبا.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية استمرار الجهود لخفض درجات الحرارة العالمية من أجل منع أسوأ العواقب المترتبة على انهيار الغطاء الجليدي. ومن المهم ملاحظة أن التوقعات المقدمة في الدراسة تخضع للشكوك وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقديم تنبؤات أكثر دقة.

مصادر:

– المقال الأصلي : الطبيعة

- مصدر الصورة: برين هوبارد، CC BY-NC-SA [رابط]