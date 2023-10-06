تكشف مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عن مواد وفيرة للكويكب

يشهد فريق OSIRIS-REx في وكالة ناسا مفاجأة إيجابية أثناء قيامهم برعاية العينات المستردة من الكويكب بينو. ويكشف التحليل الأولي أن هناك كمية أكبر بكثير من مادة الكويكب مما كان متوقعا. لقد أثارت هذه الوفرة غير المتوقعة المجتمع العلمي، لأنها توفر فرصة فريدة للدراسة المتعمقة.

عند إزالة غطاء علبة العلوم، اكتشف الباحثون وفرة من المواد خارج رأس TAGSAM، حيث يتم تخزين غالبية مادة Bennu. أعرب كريستوفر سنيد، نائب رئيس تنظيم OSIRIS-REx في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، عن حماسه بشأن الثروة غير المتوقعة من المواد، قائلاً: "هناك الكثير من المواد الوفيرة خارج رأس TAGSAM وهي مثيرة للاهتمام في حد ذاتها. إنه لأمر مذهل حقًا أن يكون لدينا كل هذه المواد هناك.

يقوم الفريق حاليًا بإجراء تحليل "نظرة سريعة" للعينة الأولى التي تم جمعها من خارج رأس TAGSAM. سيوفر هذا التحليل نظرة ثاقبة لطبيعة مادة بينو ويحدد التوقعات للنتائج القادمة. سيتم استخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك المجهر الإلكتروني الماسح، وقياسات الأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، لتحليل العينة.

ستكون الأسابيع القادمة مزدحمة للباحثين حيث يقومون بنقل رأس TAGSAM إلى صندوق قفازات متخصص لتفكيكه. تهدف هذه العملية المعقدة إلى الكشف عن العينة المجمعة بداخلها، مما يسمح بفهم أكثر شمولاً للمادة المجمعة. وقد حظيت مهمة OSIRIS-REx، التي نجحت في جمع عينات من كويكب لأول مرة، باهتمام كبير.

ويتمتع الكويكب بينو، الذي تم الحصول على العينات منه، بأهمية علمية هائلة. توفر طبيعتها القديمة رؤى قيمة حول التكوين المبكر لنظامنا الشمسي والظروف التي أدت إلى إنشاء كواكب مثل الأرض. بفضل تركيبته الغنية بالكربون، من المحتمل أن يحتوي بينو على جزيئات عضوية وأحماض أمينية تحمل أدلة حول أصول الحياة. علاوة على ذلك، فإن قرب بينو من الأرض يجعله موضوعًا ذا أهمية كبيرة، حيث أن احتمال اصطدامه بكوكبنا كبير نسبيًا في أواخر القرن الثاني والعشرين.

المصادر: ناسا، Earth.com