نيزك مشتبه به يضرب شمال ملبورن، مسببًا انفجارًا هائلاً وميضًا من الضوء

ضرب نيزك مشتبه به شمال ملبورن، مما تسبب في انفجار هائل وومض من الضوء. وقد ترك هذا الحدث، الذي وقع في 18 أكتوبر 2023، السكان في حالة من الرهبة وأثار تساؤلات حول مدى تعرض الأرض للأجرام السماوية.

التقطت لقطات فيديو اللحظة الشديدة عندما دخل النيزك الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى ظهور خط ناري عبر السماء قبل أن يصطدم بالأرض. أدى الاصطدام إلى حدوث موجة صادمة وومض من الضوء الساطع الذي أضاء المنطقة المحيطة.

وفي حين أن الموقع الدقيق للتأثير لم يتم تحديده بعد، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا انفجارًا قويًا وشعروا بالأرض تهتز. وبدأت السلطات منذ ذلك الحين تحقيقا لتحديد موقع التأثير وتقييم مدى الضرر الناجم.

النيازك هي شظايا من الصخور أو المعدن تأتي من الفضاء تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق بسبب الاحتكاك. غالبًا ما يُشار إلى هذه الأجسام الكونية بالنجوم المتساقطة عند رؤيتها من الأرض. في حين أن معظم النيازك تحترق تمامًا ولا تشكل أي تهديد، فمن المحتمل أن تصل النيازك الأكبر حجمًا إلى الأرض وتسبب أضرارًا عند الاصطدام.

إن الأحداث مثل تلك التي شهدتها ملبورن هي بمثابة تذكير بالمواجهات المتكررة للأرض مع الحطام الفضائي. على الرغم من أن ضربات النيازك نادرة نسبيًا وأن فرص حدوث أضرار أو إصابات كبيرة منخفضة، إلا أنها تذكرنا باتساع الكون وعدم القدرة على التنبؤ به.

مصادر:

– ديلي ميل أستراليا