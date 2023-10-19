دراسة الأشجار المحفوظة لفهم مخاطر الزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ

يستخدم باحثون من مركز علوم الزلازل التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي وجامعة أريزونا الأشجار المحفوظة في شمال غرب المحيط الهادئ للحصول على نظرة ثاقبة حول مخاطر الزلازل في المنطقة. قام الفريق بجمع الأشجار التي يعتقد أنها ماتت أثناء الزلازل العنيفة على طول خطوط الصدع في منطقة بوجيه ساوند. ومن خلال تحليل حلقات الأشجار، حددوا ارتفاعًا في الكربون 14 يعود إلى الأعوام 774-75 بعد الميلاد. ومن خلال العد للأمام حتى الحلقة الأخيرة على الأشجار، حددوا أن الأشجار ماتت بين عامي 923 و924. ويشير هذا إلى أن كلا الصدعين تسببا في حدوث زلازل في وقت واحد، مما يربط بين الصدعين ويشير إلى وجود خطر زلازل أعلى في المنطقة مما كان يعتقد سابقًا.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول النشاط الزلزالي في شمال غرب المحيط الهادئ ويساعد العلماء على فهم خطوط الصدع في المنطقة ومخاطر الزلازل بشكل أفضل. ومن خلال دراسة السجل الجيولوجي، يمكن للباحثين جمع المعلومات من الزلازل الماضية واستخدامها للتنبؤ بالأحداث المستقبلية. يعد فهم مخاطر الزلازل أمرًا حيويًا لوضع خطط فعالة للاستجابة لحالات الطوارئ وبناء بنية تحتية مرنة.

المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، جامعة أريزونا

إعادة بناء مينا الأسنان

مينا الأسنان هي أصعب مادة يفرزها الجسم، ولكن بمجرد أن تتحلل، لا توجد حاليًا طريقة لإصلاحها. ومع ذلك، توصل الباحثون في جامعة واشنطن إلى اكتشاف مثير يمكن أن يحدث ثورة في إصلاح الأسنان. لقد وجدوا طريقة لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا أميلوبلاست، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج مينا الأسنان. وهذا يحفز إنتاج المينا البدائية، مما قد يؤدي إلى تطوير "الحشوات الحية" لترميم التجاويف بالمينا الفعلية.

في المستقبل، يمكن أن تساعد هذه النتائج أيضًا في زراعة أسنان مختبرية يمكن أن تحل محل الأسنان المفقودة أو المتضررة بشدة. وهذا من شأنه أن يوفر حلاً طبيعيًا وطويل الأمد مقارنةً بزراعة الأسنان التقليدية أو أطقم الأسنان. إن القدرة على تجديد مينا الأسنان من شأنها أن تحسن بشكل كبير صحة الأسنان ونوعية الحياة لكثير من الناس.

المصدر: جامعة واشنطن

المال للشعب

نقص المال هو السبب الرئيسي للتشرد. لاستكشاف تأثير المساعدة النقدية على التشرد، أجرى الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية دراسة حيث قدموا تحويلاً نقديًا غير مشروط لمرة واحدة بقيمة 7,500 دولار كندي إلى 50 فردًا يعانون من التشرد. ووجدت الدراسة أن المستفيدين من التحويلات النقدية أنفقوا أكثر على الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإيجار والنقل. بالإضافة إلى ذلك، على مدار عام، أمضوا أيامًا أقل في الملاجئ وأيامًا أكثر في مساكن مستقرة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الفوائد المحتملة لتقديم المساعدة النقدية المباشرة للأفراد الذين يعانون من التشرد. ومن خلال معالجة القضية الأساسية المتمثلة في عدم الاستقرار المالي، من الممكن تحسين الرفاهية الشخصية وتقليل الاعتماد على الملاجئ المؤقتة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف طرق مختلفة لمعالجة التشرد وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لتوفير دعم مفيد للمحتاجين.

المصدر: جامعة كولومبيا البريطانية

سرعة البريد وإقبال الناخبين

أصبح التصويت عبر البريد شائعًا بشكل متزايد، خاصة في ولايات مثل أوريغون وواشنطن حيث يسهل على السكان التصويت. قام باحث في جامعة ولاية واشنطن بدراسة كيف يمكن أن تؤثر سرعة الخدمة البريدية المحلية على إقبال الناخبين، خاصة في الولايات التي لديها قوانين تصويت أكثر تقييدا. ووجدت الدراسة أن الخدمة البريدية المحلية الفعالة تزيد من احتمالية تصويت الأفراد، خاصة في المناطق ذات قواعد التصويت الأكثر صرامة.

تسلط النتائج الضوء على أهمية وجود نظام فعال لتسليم البريد في ضمان وصول بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد وإمكانية عدها. ومع تزايد انتشار التصويت عبر البريد، فمن الضروري معالجة أي عوائق قد تمنع الأفراد من المشاركة في العملية الديمقراطية. إن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الخدمة البريدية وتبسيط عملية التصويت يمكن أن تساعد في تعزيز إقبال الناخبين وضمان سماع صوت الجميع.

المصدر: جامعة ولاية واشنطن

توقعات الطقس في شمال غرب المحيط الهادئ

استخدم الباحثون في جامعة ولاية بورتلاند نماذج الكمبيوتر والتعلم الآلي للتنبؤ بأنماط الطقس المستقبلية في شمال غرب المحيط الهادئ في ظل المسار الحالي للاحتباس الحراري. ومن المثير للدهشة أن الباحثين وجدوا أنه من غير المتوقع أن تتغير أنماط دوران الغلاف الجوي الأكبر التي تؤثر على الطقس المحلي بشكل كبير، خاصة في فصل الشتاء. وهذا يعني أن أنماط الطقس التي نشهدها في المنطقة قد لا تخضع لتغيرات كبيرة على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا البحث يركز على أنماط الطقس الأكبر، وأن التأثيرات المحلية مثل موجات الحر والعواصف والظواهر الجوية المتطرفة قد تستمر في الحدوث بشكل متكرر في المستقبل بسبب تغير المناخ. يعد فهم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على أنماط الطقس الإقليمية أمرًا ضروريًا لوضع استراتيجيات للتخفيف من آثاره.

المصدر: جامعة ولاية بورتلاند