استعد لمشاهدة القمر والخسوف المذهلين للصيادين

مع اقتراب عيد الهالوين وإعداد الأزياء، يستعد مراقبو السماء للاستمتاع بمتعة ما قبل عيد الهالوين هذا العام. وفي يوم السبت، ستضاء سماء الليل بالوهج المشع لقمر الصياد. ومع ذلك، هذا العام، هناك مكافأة إضافية للمشاهدين المحظوظين، وهي خسوف جزئي للقمر.

بينما يحتل القمر مركز الصدارة، سيحاول جرم سماوي آخر سرقة الأضواء. سيكون كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، مرئيا جنوب القمر مباشرة، على الرغم من أن القمر سيظل يلمع بشكل مشرق. ووفقا لعالم ناسا نوح بيترو، فإن جمال هذا الوقت من العام هو أن القمر يرتفع عند غروب الشمس مباشرة عندما يكون بدرًا، مما يؤدي إلى ظهور أقمار مذهلة منخفضة في السماء.

الآن، دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض الأسئلة الرئيسية المحيطة بقمر الصياد وخسوف القمر الجزئي القادم.

لماذا سمي بقمر الصياد؟

قمر الصياد هو اسم يطلق على اكتمال القمر في شهر أكتوبر، على الرغم من أنه يظهر أحيانًا في شهر نوفمبر. في الثقافات المختلفة، تتم تسمية الأقمار بناءً على الأنشطة الموسمية. يشير قمر الصياد، المعروف أيضًا باسم قمر الأوراق المتساقطة والقمر المتجمد، تقليديًا إلى الوقت الذي تجمع فيه مجموعات السكان الأصليين الطعام لفصل الشتاء. يعد هذا مناسبًا بشكل خاص لأن الغزلان والفرائس الأخرى يتم تسمينها بعد تناولها طوال فصل الصيف.

ما يميز قمر الصياد وسلفه، قمر الحصاد، هو أن كلاهما يبلغ طول طلوع القمر حوالي 30 دقيقة، أي أقل من 50 دقيقة المعتادة. يعد شروق القمر في وقت مبكر من المساء مثاليًا للحصاد والصيد، مع الأخذ في الاعتبار ساعات الضوء الأطول في شهري سبتمبر وأكتوبر.

من سيتمكن من رؤية خسوف القمر الجزئي؟

مراقبو السماء في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا سيحصلون على متعة خاصة حيث ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة الخسوف القمري الأخير لهذا العام. أثناء خسوف القمر الجزئي، يؤدي المحاذاة غير الكاملة للشمس والأرض والقمر إلى حجب أجزاء من القمر بظل الأرض.

ومع ذلك، على عكس الخسوف الكلي للقمر، فإن هذا الخسوف الجزئي سيكون دقيقًا للغاية. ويوضح نوح بيترو من وكالة ناسا أن القمر سوف يمر عبر جزء من ظل الأرض، مما يؤدي إلى تعتيمه. ولن يكون ملحوظًا على الفور بالعين المجردة.

أين ومتى يمكنك رؤية هذا القمر؟

وبما أن قمر الصياد هو البدر، فإنه سوف يضيء السماء بكامل سطوعها. لإلقاء نظرة خاطفة، انظر نحو الشرق عند شروق القمر ونحو الغرب عند غروبه. فيما يلي أفضل أوقات المشاهدة لعدد قليل من المناطق الزمنية التمثيلية:

مقاطعة كولومبيا:

– شروق القمر: الساعة 6:06 مساءً بالتوقيت الشرقي

- غروب القمر: 7:10 صباحاً

شيكاغو:

– شروق القمر: الساعة 5:44 مساءً بالتوقيت المركزي

- غروب القمر: 6:59 صباحاً

لوس انجليس:

– شروق القمر: الساعة 6:04 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

- غروب القمر: 6:57 صباحاً

لمعرفة أوقات شروق وغروب القمر في مواقع أخرى، يرجى الرجوع إلى مصادر موثوقة مثل موقع المرصد البحري الأمريكي.

لذا استعد لأمسية ساحرة تحت الضوء السحري لقمر الصياد، مع ميزة إضافية تتمثل في خسوف القمر الخفيف، مما يخلق تجربة سماوية لا تُنسى.