قمر الحصاد: قمر عملاق فريد من نوعه

ومن المقرر أن يبزغ قمر الحصاد، آخر قمر عملاق لهذا العام، يوم الخميس ويصل إلى ذروته يوم الجمعة. في حين أن هناك بالفعل ثلاثة أقمار عملاقة هذا العام، بما في ذلك القمر الأزرق، إلا أن قمر الحصاد يتميز بتفرده.

ويعتبر قمر الحصاد هو أقرب بدر إلى الاعتدال الخريفي الذي حدث يوم 23 سبتمبر في نصف الكرة الشمالي. يمثل هذا الاعتدال بداية الخريف وهو أيضًا عندما تصل العديد من المحاصيل إلى ذروتها. يشرق قمر الحصاد في نفس وقت غروب الشمس تقريبًا لعدة أمسيات متتالية، مما يؤدي إلى وفرة ضوء القمر في وقت مبكر من المساء.

عادة، يشرق القمر بعد حوالي 50 دقيقة كل يوم خلال دورته. ومع ذلك، خلال قمر الحصاد، يتم تقليل هذا التأخير إلى فترة زمنية أصغر كل ليلة. وفي شمال الولايات المتحدة يتراوح التأخير من 15 إلى 20 دقيقة، وفي كندا وأوروبا يكون بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط. هذه الميزة الفريدة لقمر الحصاد ساعدت المزارعين وطواقم العمل تقليديًا في حصاد محاصيلهم من خلال توفير عدة أمسيات إضافية من ضوء القمر، ومن هنا جاء اسمه.

وفي يوم الخميس 28 سبتمبر، سيظهر قمر الحصاد بعد غروب الشمس مباشرة، وسيبلغ ذروته عند الساعة 5:57 صباحًا بالتوقيت الشرقي (09:57 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. توصي ناسا باستخدام مناظير ذات درجة تكبير لا تقل عن 7، على الرغم من أن التكبير الأعلى سيوفر المزيد من التفاصيل. سيكون البدر في أعلى نقطة له وأقرب إلى الأرض، وسيشهد "الحضيض القمري"، مما يجعله قمرًا عملاقًا.

يتميز قمر الحصاد بظلال برتقالية وحمراء، ويبدو أكبر وأكثر إشراقا من الأقمار الكاملة الأخرى بسبب الوهم البصري بالقرب من الأفق. عندما يكون القمر قريبًا من الأفق، يمر ضوءه عبر المزيد من جزيئات الغلاف الجوي، التي تشتت الضوء الأزرق وتسمح للضوء الأحمر بالوصول إلى أعيننا.

يتم الاحتفال بقمر الحصاد في العديد من الثقافات حول العالم، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية. في الصين، يتم الاحتفال بمهرجان منتصف الخريف المسمى Zhongqiu Jie من خلال لم شمل الأسرة، والتحديق في القمر، ومشاركة كعك القمر. في كوريا الجنوبية، يعد مهرجان حصاد القمر، المعروف باسم تشوسوك، عطلة وطنية حيث يسافر الناس إلى منازل أجدادهم وآبائهم للاحتفال بحصاد الخريف.

ويربط الفولكلور القديم أيضًا قمر الحصاد بالاعتقاد بأن الصقيع الذي يحدث في ضوءه لن يضر براعم وأزهار الفاكهة، على عكس الصقيع في ظلام القمر.

مصادر:

- تقويم المزارعين

- ناسا