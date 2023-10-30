العرض السماوي: رؤية نادرة لـ "مذنب الشيطان" في سماء الليل

من المقرر أن ينكشف حدث فلكي استثنائي في العام المقبل حيث تستضيف الأرض زائرًا طال انتظاره من الزوايا البعيدة لنظامنا الشمسي. يشعر علماء الفلك بالإثارة عندما يبدأ "المذنب الشيطاني" الضخم، المسمى رسميًا 12P/Pons-Brooks، في أول اقتراب له من الأرض منذ أكثر من 70 عامًا. اكتسب هذا المذنب لقبه الغريب بسبب التكوين المميز لقرنين مكونين من الجليد والغاز، مما يمنحه مظهرًا جذابًا وغامضًا.

على عكس معظم المذنبات، أظهر 12P/Pons-Brooks مستوى غير مسبوق من التألق، مما أسر الخبراء وعامة الناس على حد سواء. في العادة، يزداد سطوع المذنبات تدريجيًا مع اقترابها من الشمس، حيث تتسبب الحرارة في تحول جليدها إلى غاز، مما يؤدي إلى تكوين ذيل المذنب الشهير. ومع ذلك، فإن هذا الكوكب السماوي المتجول على وجه التحديد قد تحدى التقاليد مع انفجارين ملحوظين، آخرهما حدث في وقت سابق من هذا الشهر. وقد أدت هذه الانفجارات الرائعة إلى رفع 12P/Pons-Brooks من بقعة خافتة لا يمكن رؤيتها إلا من خلال التلسكوبات القوية إلى مشهد مذهل يمكن ملاحظته بالمنظار أو حتى بالعين المجردة.

أثار الشكل الغامض لغيبوبة المذنب، وهي سحابة ضبابية تغلف نواته، فضول علماء الفلك. لقد أصبح محيطه الفريد، الذي يشبه زوجًا من "قرون الشيطان"، السمة المميزة لهذا الزائر الاستثنائي القادم من أعماق الفضاء. يتساءل الدكتور إليوت هيرمان، الأستاذ المتقاعد وعالم الفلك المتعطش، عما إذا كانت الانفجارات المستقبلية ستولد مظاهر مماثلة تشبه القرن، مما يضيف المزيد من الغموض إلى هذا الحدث الجذاب بالفعل.

ستتزامن اللحظة المنتظرة بفارغ الصبر لإلقاء نظرة على 12P/Pons-Brooks مع كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024، سيمر عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا. ومع وصول المذنب إلى الحضيض، أقرب نقطة له من الشمس، في 21 أبريل 2024، فمن المتوقع أن يظهر سطوعًا مذهلاً. وبعد ذلك، في 2 يونيو 2024، سيصل المذنب إلى أقرب مسافة من الأرض، مما يوفر للعلماء وعامة الناس فرصة فريدة لمراقبة هذه الظاهرة السماوية غير العادية.

في حين أن لقب "المذنب الشيطاني" قد يثير شعورا بالخوف، يؤكد لنا الخبراء أن 12P/Pons-Brooks لا يشكل أي تهديد لكوكبنا. بقطر يقدر بما لا يقل عن 17 كيلومترًا (10.5 ميلًا)، يتبع هذا المذنب من نوع هالي مدارًا يمكن التنبؤ به، ويزور الأرض كل 71 عامًا. إن ظهوره النادر، إلى جانب القدرات التكنولوجية المحدودة في الماضي، يفسر سبب بقائه غير معروف نسبيًا لعامة الناس.

ومع ذلك، لدينا الآن فرصة رائعة لمشاهدة عرض باليه كوني مذهل، يذكرنا بانبهارنا المتأصل بامتداد الكون. وكما قال الدكتور هيرمان بشكل جميل: "إن الأحداث في السماء تمسنا جميعًا بطريقة تاريخية للغاية. من الجدير الخروج إلى هناك والنظر إليه والذهول.

الأسئلة المتكررة

لماذا سمي المذنب بـ"مذنب الشيطان"؟ ينبع لقب المذنب "مذنب الشيطان" من التكوين الفريد لقرني الشيطان المكونين من الجليد والغاز. متى سيمر المذنب بالقرب من الأرض؟ وسيصل المذنب إلى أقرب اقتراب له من الأرض في 2 يونيو 2024، بالتزامن مع كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024. هل يجب أن نقلق بشأن المذنب؟ ويؤكد لنا الخبراء أن 12P/Pons-Brooks لا يشكل أي تهديد للإنسانية. ما الذي يجعل 12P/Pons-Brooks فريدًا من نوعه عن المذنبات الأخرى؟ شهد 12P/Pons-Brooks انفجارين كبيرين، مما تسبب في زيادة كبيرة في السطوع، وهو أمر نادر نسبيا بالنسبة للمذنبات. كم مرة قام 12P/Pons-Brooks بزيارة الأرض؟ يتبع 12P/Pons-Brooks مدارًا يجعله قريبًا من الأرض كل 71 عامًا.