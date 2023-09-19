الأضواء الشمالية في أيرلندا وأيرلندا الشمالية: عرض طبيعي مذهل

إذا كنت ترغب في مشاهدة ظاهرة الأضواء الشمالية المذهلة، فلن تضطر إلى المغامرة على طول الطريق إلى أيسلندا أو ألاسكا. تقدم أيرلندا وأيرلندا الشمالية عروضًا مذهلة للشفق القطبي، حيث ترسم سماء الليل باللون الأخضر الزاهي والوردي والأزرق والبنفسجي. في حين أن الغيوم يمكن أن تعيق الرؤية في بعض الأحيان، فإن الليالي الصافية مع النشاط الشمسي اللازم يمكن أن توفر لمحات من هذا العرض الضوئي الطبيعي.

أفضل المواقع لمراقبة الأضواء الشمالية في أيرلندا تشمل الساحل الشمالي لأيرلندا الشمالية، وساحل أنتريم، وكو مايو على الساحل الغربي، وأشبورن في كو ميث، وربما منطقة دبلن خلال العروض القوية. ومع ذلك، فإن المشاهدة ليست مضمونة، وقد يوفر الاعتدال القادم في 23 سبتمبر فرصة أفضل بسبب ظروف المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب في ذلك الوقت.

تبدأ عملية الشفق القطبي بالتوهجات الشمسية، وهي ثورانات على الشمس تطلق مليارات الأطنان من الإشعاع إلى الفضاء. تصل هذه الجسيمات إلى الغلاف الجوي للأرض بعد حوالي يومين، حيث يعلق بعضها في المجال المغناطيسي للكوكب وينجذب نحو القطبين الشمالي والجنوبي. عند اصطدامها بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، فإنها تخلق الألوان النابضة بالحياة للأضواء الشمالية.

تعد السماء الصافية والحد الأدنى من التلوث الضوئي أمرًا بالغ الأهمية عند محاولة مشاهدة الشفق القطبي. يوفر العيش بعيدًا عن المدن والبلدات فرصة أفضل لرؤية العروض الرئيسية، على الرغم من أنه تم الإبلاغ عن مناظر خلابة حتى من مدينة دبلن. يدير علم الفلك الأيرلندي خدمة تنبيه الشفق القطبي، للتنبؤ بموعد حدوث الانفجارات الشمسية والوقت المتوقع لوصول الجزيئات إلى الغلاف الجوي للأرض.

تعتبر السنوات القليلة المقبلة مناسبة بشكل خاص لمشاهدة الأضواء الشمالية، حيث من المقرر أن يصل نشاط الشمس إلى ذروته في عام 2025. ومع ذلك، يمكن أن تشكل الظروف الجوية تحديات، حيث غالبًا ما تعيق السماء الملبدة بالغيوم الرؤية. وعلى الرغم من ذلك، تحدث ليال صافية، مما يتيح الفرصة لتجربة هذه الظاهرة الطبيعية المذهلة.

المصادر: مجلة علم الفلك الأيرلندية