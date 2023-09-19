سحر الأضواء الشمالية: أين ومتى يمكنك مشاهدة العرض المذهل في أيرلندا

يمكن مشاهدة جمال الأضواء الشمالية، وهو عرض ضوئي طبيعي ساحر، في مواقع متعددة عبر أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وبينما لا يوجد ضمان لرؤية هذه الظاهرة المذهلة، فإن الاعتدال القادم في 23 سبتمبر قد يزيد من فرصك في تجربتها. يوضح ديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي، أنه خلال فترة الاعتدال، يمكن أن تؤدي ظروف المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب إلى ظهور الشفق القطبي. ومع ذلك، فإنه لا يضمن الرؤية؛ فهو يزيد من الاحتمالية فقط.

أفضل المواقع لمشاهدة الأضواء الشمالية في أيرلندا هي الساحل الشمالي الريفي لأيرلندا الشمالية ومايو نظرًا لقربها من المحيط الأطلسي. يوفر غياب أضواء المدينة في هذه المناطق رؤية أوضح للشفق القطبي. ومع ذلك، فإن السماء الصافية ضرورية لاكتشاف الأضواء، بغض النظر عن الموقع في الدولة.

تبدأ عملية الشفق القطبي بالتوهجات الشمسية، وهي ثورانات على الشمس تطلق مليارات الأطنان من الإشعاع إلى الفضاء. تصطدم هذه الجسيمات المشحونة بالغلاف الجوي للأرض بعد حوالي يومين، ويعلق بعضها في المجال المغناطيسي للأرض، مما يؤدي إلى ظهور الأضواء الشمالية عندما تصطدم بغازات الغلاف الجوي. تعتمد شدة الأضواء على نشاط الجسيمات ويمكن أن تمتد جنوبًا أكثر من المعتاد في حالات نادرة.

لتعظيم فرص رؤية الأضواء الشمالية، من الضروري الابتعاد عن الأضواء التي من صنع الإنسان، لأنها يمكن أن تحجب الرؤية. إن العيش في بلدة أو مدينة قد يحد من رؤية الأضواء لشاشات العرض الرئيسية فقط. ومع ذلك، فإن المواقع في الريف التي لا توجد بها أضواء ساطعة في الشمال توفر إطلالة رائعة على الشفق القطبي.

يوفر علم الفلك الأيرلندي خدمة تنبيه الشفق القطبي للتنبؤ وإبلاغ الجمهور بالمشاهد المحتملة. وتتضمن التنبيهات معلومات حول النشاط المتوقع في السماء، بما في ذلك الشفق القطبي. يمكن أن تظهر الأضواء الشمالية في أي وقت من الليل، وتتراوح مدتها من بضع ساعات إلى الليل بأكمله.

يمكن للغطاء السحابي أن يعيق رؤية الأضواء، لذا فإن السماء الصافية مثالية لمشاهدة هذا العرض المذهل. ولحسن الحظ، تعتبر السنوات القليلة المقبلة مواتية لرؤية الأضواء الشمالية، حيث من المتوقع أن تصل الشمس إلى ذروة نشاطها في عام 2025.

المصادر: مجلة علم الفلك الأيرلندية