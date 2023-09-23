الملايين في الأمريكتين يشهدون كسوف الشمس الحلقي المذهل

في 14 أكتوبر، من المقرر أن يقع حدث فلكي رائع، سيتيح لملايين الأشخاص في الأمريكتين فرصة الاستمتاع بكسوف شمسي مذهل. وإذا سمحت الظروف الجوية، فسيشهد المراقبون مرور القمر مباشرة أمام الشمس. سيكون هذا الكسوف الحلقي للشمس مرئيًا على طول مسار يمتد عبر أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، مما يحجب وجه الشمس جزئيًا أثناء مروره. ما يميز هذا النوع من الكسوف هو أن القمر يقع عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، مما يؤدي إلى عدم حجب الشمس تمامًا. وبدلا من ذلك، يبدو وكأنه قرص داكن متراكب على وجه الشمس الأكبر والمشرق، مما يخلق تأثير حلقة من النار.

وسيبدأ الكسوف الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (12:13 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/1613 بتوقيت جرينتش) في ولاية أوريغون، قبل أن ينتقل عبر ولايات مثل كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة. وسيواصل بعد ذلك طريقه فوق المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل، وينتهي في النهاية عند غروب الشمس في المحيط الأطلسي. وفي حين أن الحد الأقصى لحجب الشمس سيحدث داخل المسار في الولايات المتحدة، فإن الناس في أجزاء أكبر من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية سيظلون قادرين على مشاهدة الكسوف بشكل أقل.

سيبدو القمر بحجم الشمس تقريبًا من منظور الأرض لأنه أقرب بكثير إلى كوكبنا. يبلغ قطر القمر حوالي 2,159 ميلاً (3,476 كم)، في حين يبلغ قطر الشمس حوالي 865,000 ميل (1.4 مليون كم)، ويبلغ قطر الأرض 7,918 ميلاً (12,742 كم).

من الضروري إعطاء الأولوية للسلامة عند مشاهدة كسوف الشمس. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين يمكن أن يسبب إصابة شديدة للعين. نظرًا لأن الشمس لا يتم حجبها بالكامل أبدًا أثناء الكسوف الحلقي للشمس، فإن حماية العين المتخصصة أمر بالغ الأهمية. يُنصح بشدة باستخدام نظارات شمسية آمنة أو نظارة شمسية محمولة باليد، في حين أن النظارات الشمسية العادية غير كافية.

يختلف كسوف الشمس عن خسوف القمر في أن الأخير يحدث عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن الوصول إلى القمر، مما يجعله خافتًا وربما يظهر لونًا محمرًا. يمكن رؤية خسوف القمر من مساحة أكبر على الأرض مقارنة بكسوف الشمس.

إن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي هي تجربة مذهلة تذكرنا بعجائب الكون. كما هو الحال دائمًا، تأكد من إعطاء الأولوية للسلامة باستخدام حماية العين المناسبة عند مراقبة هذا الحدث السماوي.

مصادر:

- ناسا

– موقع الفضاء.كوم