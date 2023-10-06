مهمة ناسا النفسية: استكشاف الكويكب الغني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق المركبة الفضائية Psyche في مهمة لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن المسمى Psyche. وتكتسب هذه المهمة أهمية كبيرة لأن بعثات استكشاف الكويكبات السابقة ركزت على الأجسام الصخرية أو الجليدية، بينما يتكون Psyche بشكل أساسي من المعدن. ومن خلال دراسة الكويكب عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

ومن المقرر إطلاق مهمة Psyche في 12 أكتوبر 2021. وسيتم حمل المركبة الفضائية بواسطة صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. في البداية، كان من المقرر إطلاق المهمة في 5 أكتوبر، ولكن حدثت مشكلة في أجهزة الدفع تطلبت تأخيرًا لمدة أسبوع واحد لحل المشكلة.

وبمجرد إطلاقها، ستسافر Psyche ما يقرب من 2.2 مليار ميل للوصول إلى حزام الكويكبات الرئيسي، حيث ستدخل مدار كويكب Psyche في أواخر يوليو 2029. وستقضي المركبة الفضائية حوالي عامين في مدار الكويكب، والتقاط الصور ورسم خرائط السطح، وجمع البيانات لتحديد تكوينها.

ويبلغ عرض كويكب سايكي، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، حوالي 173 ميلا ويدور حول الشمس في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي. ويُعتقد أنه النواة المكشوفة لكوكب صغير، وهو لبنة بناء للكوكب. ربما تكون الاصطدامات العنيفة أثناء التكوين المبكر للنظام الشمسي قد أدت إلى تجريد طبقته الخارجية.

تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche بمقياس مغناطيسي، ومطياف أشعة جاما والنيوترونات، وتصوير متعدد الأطياف لدراسة الكويكب. وسيبحث عن أدلة على وجود مجال مغناطيسي قديم، ويحدد العناصر الكيميائية للكويكب، ويقدم معلومات حول تركيبه المعدني.

واجهت مهمة Psyche تأخيرات وتحديات بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار دولار. وكان من المقرر إطلاقها في الأصل في عام 2022 ولكن تم تأجيلها بسبب مشاكل في برامج الطيران ومعدات الاختبار. وفي أكتوبر 2022، أعلنت وكالة ناسا أن المهمة عادت إلى المسار الصحيح بعد حل مشكلات التوظيف والاتصالات التي ساهمت في التأخير.

توفر مهمة Psyche فرصة فريدة لفهم جوهر كوكبنا وتكوين الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي. يمكن أن توفر رؤى قيمة حول التاريخ والتطور الفوضوي لنظامنا الشمسي.

المصادر: ناسا، سبيس نيوز