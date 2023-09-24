من المقرر أن تقوم مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بإحضار عينة من الكويكب إلى المنزل

بعد مهمة استمرت سبع سنوات، من المقرر أن تعود المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى الأرض وتسليم أول عينة من الكويكبات على الإطلاق يتم جمعها في الفضاء. وتم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2016 بهدف التقاط الصخور من الكويكب بينو، الذي يقع على بعد 200 مليون ميل.

ستطلق المركبة الفضائية كبسولة تحتوي على ما يقرب من تسعة أوقيات من الصخور والتربة التي يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة. وفي يوم الأحد، سيتم التخلص من الكبسولة فوق Dugway Proving Grounds في ولاية يوتا، ومن المتوقع أن تهبط في صحراء يوتا في الساعة 10:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تكمن أهمية هذه العينة في قدرتها على إحداث ثورة في فهمنا لأصول النظام الشمسي. توضح نيكول لونينج، أمينة عينات OSIRIS-REx، أن دراسة هذه العينات ستوفر رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية تشكل نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

ولضمان الحفاظ على العينات ومنع التلوث العضوي، تم إنشاء غرفة نظيفة للغاية في المبنى رقم 31 في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس. تشبه هذه المنشأة تلك المستخدمة لمعالجة صخور قمر أبولو.

وستتاح الفرصة للعلماء من جميع أنحاء العالم لدراسة هذه العينات واستكشاف أسئلة علمية جديدة لا تزال دون إجابة من العينات الموجودة على الأرض. ومع التوزيع المتوقع للعينات على المجتمع العلمي الأوسع، من المتوقع حدوث العديد من الاكتشافات الخارقة.

هذه المهمة ليست المحاولة الأولى لناسا في مهمة عودة العينة. وفي عام 2004، تعرضت مهمة جينيسيس لفشل في المظلة وتحطمت في ولاية يوتا، مما أدى إلى استعادة بعض العينات المتضررة. وبعد ذلك بعامين، هبطت مهمة ستاردست بنجاح بعد جمع عينات من المذنب وايلد 2 والغبار بين النجوم.

بشكل عام، يمثل نجاح مهمة OSIRIS-REx علامة فارقة مثيرة في استكشاف الفضاء ولديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للكون.

مصادر:

- حروف أخبار