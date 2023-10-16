أصداء التاريخ: كسوف الشمس يظهر فوق وادي شاكو

في 14 أكتوبر 2023، ظهر كسوف شمسي ساحر يُعرف باسم "حلقة النار" لمدة 4 دقائق و48 ثانية فوق متنزه تشاكو الثقافي الوطني في نيو مكسيكو. ردد هذا الحدث السماوي النادر التقاليد القديمة لشعب بويبلو الذي سكن المنطقة بين عامي 850 و1250 بعد الميلاد. إن شاكو كانيون، بعلامات الانقلاب والاعتدال والدورة القمرية، ليس موطنًا لبعض أقدم مراقبي الشمس المعروفين فحسب، بل أيضًا يحمل أيضًا نقوشًا صخرية تصور الكسوف الماضي.

واجه زوار شاكو كانيون سباقًا مع الزمن، حيث لم يكن هناك سوى 150 مكانًا لوقوف السيارات في الوادي. وصل العديد من مطاردي الكسوف المتحمسين في وقت مبكر من الصباح، مبحرين في الطريق الترابي المظلم ليشهدوا المشهد السماوي. وعلى الرغم من حركة المرور والطرق الوعرة، أعادتهم الرحلة بالزمن إلى الوراء، وأزالت كل آثار العالم الحديث.

شهدت حضارة بويبلو القديمة العديد من الكسوفات خلال ذروتها، وتصور إحدى القطع الفنية الصخرية المثيرة للاهتمام، والمعروفة باسم "صخرة الشمس"، كسوفًا كليًا للشمس من عام 1097. ويشبه النحت المعقد على الصخرة الإكليل الشمسي خلال فترة كسوف الشمس. الكسوف، ويعتقد العلماء أنه يمثل ما شاهده شعب بويبلو في 11 يوليو 1097، خلال حدث إجمالي مدته 5 دقائق وثانية واحدة.

مع تقدم الكسوف الجزئي، تغيرت الإضاءة في الوادي بشكل كبير، وأصبحت الظلال التي ألقتها حواف الوادي المتعرجة والهياكل القديمة غامضة. شهد المراقبون الذين تجمعوا بالقرب من كيفا العظيم في كازا رينكونادا مشهدًا ساحرًا لـ "حلقة النار"، مع ظهور خرزات بيلي على جانبي الحلقة. بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ لمشاهدة هذا الحدث، كان ذلك تتويجًا لطموح طويل الأمد وإحساس عميق بالارتباط بالتقاليد القديمة وتاريخ شاكو كانيون.

يوفر Casa Rinconada في تشاكو كانيون، بمحاذاةه الدقيقة للاتجاهات الأساسية، الموقع المثالي للمصور الفلكي مايك شو. قام بتنظيم ورشة عمل لالتقاط "حلقة النار" ووصف الشعور العميق بالانتماء. انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ مع تقدم الكسوف، وامتلأ الوادي الهادئ عادة بأغاني الطيور.

من غير المتوقع حدوث كسوف الشمس الكلي التالي الذي يمكن ملاحظته من تشاكو كانيون حتى 3 يوليو 2866، لكن أصداء التاريخ سيستمر صداها عبر الزمن، مما يربط الأجيال القادمة بالعجائب السماوية التي عاشها أسلافهم.

المصادر: Space.com (جيل كارتر، جيمي كارتر)