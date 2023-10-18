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صورة القمر الصناعي الجديدة تكشف عن "حلقة النار" لكسوف الشمس الحلقي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 18، 2023
صورة القمر الصناعي الجديدة تكشف عن "حلقة النار" لكسوف الشمس الحلقي

أصدرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) صورة عبر الأقمار الصناعية تلتقط الكسوف الحلقي للشمس "حلقة النار"، وتظهر ظله يسقط عبر الساحل الجنوبي الشرقي لولاية تكساس. حدثت هذه الظاهرة السماوية عندما اصطف القمر مع الشمس والأرض، مما أدى إلى التفاف ظل القمر لأشعة الشمس المشعة.

تم التقاط الصورة أثناء الكسوف بواسطة كاميرا EPIC (كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان) التابعة لناسا على متن DSCVR (مرصد مناخ الفضاء العميق)، والذي يقع عند نقطة لاغرانج 1. ومن المثير للاهتمام، أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية أرسلت أيضًا المسبار الشمسي Aditya L1 إلى القمر. نفس الموقع.

يحدث الكسوف الحلقي عندما يتحرك القمر أمام الشمس ولكنه يبقى على مسافة من الأرض مما يمنع التعتيم التام. تسببت هذه المسافة النسبية في ظهور القمر أصغر حجمًا في السماء، مما أدى إلى ظهور حلقة حمراء برتقالية مذهلة حول حواف الشمس، ومن هنا جاء اسم "حلقة النار".

ومن المقرر أن يحدث كسوف الشمس الحلقي التالي المرئي من الولايات المتحدة في 21 يونيو 2039. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي كسوف الشمس الكلي القادم إلى تعتيم السماء من تكساس إلى ماين يوم الاثنين 8 أبريل 2024.

مصادر:
الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

By فيكي ستافروبولو

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