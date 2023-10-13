تأثير فسيولوجيا العوالق النباتية على الغلاف الجوي والمناخ

العوالق النباتية، وهي كائنات مجهرية تقوم بعملية التمثيل الضوئي وتوجد في المحيط، لها دور مهم في دورة الكربون العالمية ومناخ الأرض. كشفت دراسة حديثة أن التغيرات في فسيولوجيا العوالق النباتية، وخاصة في امتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يكون لها آثار عميقة على التركيب الكيميائي للمحيطات وحتى الغلاف الجوي. تشير هذه النتائج إلى أن الاختلافات في فسيولوجيا العوالق النباتية البحرية يمكن أن تؤثر على أنماط المناخ العالمي.

لا يعتمد نمو العوالق النباتية على الكربون فحسب، بل يعتمد أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور. تعتبر النسب النسبية لهذه العناصر في العوالق النباتية، والمعروفة باسم قياس العناصر الكيميائية، ضرورية لوظيفتها الخلوية ولها ارتباطات بالعمليات المناخية مثل تدوير المغذيات، ومضخة الكربون المحيطية، والاستجابات لعوامل مثل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ودرجة الحرارة.

في ثلاثينيات القرن العشرين، اكتشف عالم المحيطات ألفريد سي. ريدفيلد أن العوالق النباتية البحرية تحتوي عمومًا على نسبة ثابتة من الكربون والنيتروجين والفوسفور، تُعرف باسم نسبة ريدفيلد. ولوحظ أيضًا أن نسب النيتروجين إلى الفوسفور في كل من العوالق النباتية ومياه البحر كانت متشابهة بشكل ملحوظ. إن مسألة ما إذا كانت النسبة في مياه البحر الذائبة تتحكم في النسبة في العوالق النباتية الجسيمية أو العكس، قد حيرت العلماء لفترة طويلة.

للإجابة على هذا السؤال، أجرى الباحثون دراسة نموذجية باستخدام نموذج حاسوبي لفسيولوجيا الطحالب مقترنًا بنموذج نظام الأرض. ومن خلال عمليات المحاكاة، اكتشفوا العلاقة بين نسب النيتروجين والفوسفور في المواد العضوية غير العضوية والجسيمات الذائبة في مياه البحر. تتحدى النتائج الاعتقاد السائد بوجود صلة قوية بين العوالق النباتية ونسب المغذيات في مياه البحر، مما يشير إلى أن هذه النسب ليست متشابهة بطبيعتها ويمكن أن تتغير بمرور الوقت.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على التأثير المحتمل لحصص النيتروجين والفوسفور من العوالق النباتية على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على فترات زمنية جيولوجية. في السابق، كان يُعتقد أن الاختلافات في العناصر المتكافئة في العوالق النباتية لها تأثير طفيف على الكيمياء الجيوكيميائية البحرية ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ومع ذلك، تؤكد هذه الدراسة على أهمية النظر في فسيولوجيا العوالق النباتية للتنبؤات المناخية وفهم الروابط بين النظم البيئية وأنماط المناخ.

من خلال اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثير الاختلافات في فسيولوجيا العوالق النباتية على المحيط والغلاف الجوي، يمكن للعلماء تحسين التنبؤات حول مستقبل مناخ الأرض والنظم البيئية.

مصادر:

– تشيا-تي شين وآخرون، تأثيرات فسيولوجيا العوالق النباتية على الكيمياء الجيولوجية الحيوية للمحيطات العالمية والمناخ، تقدم العلوم (2023). دوى: 10.1126/sciadv.adg1725