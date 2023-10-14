مهمة Aditya-L1 مقابل مسبار باركر الشمسي: دراسة الشمس من وجهات نظر مختلفة

تم إطلاق أول مهمة هندية لدراسة الشمس، وهي مهمة Aditya-L1 من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، في 2 سبتمبر 2023. هدفها الرئيسي هو تثبيت المركبة الفضائية عند نقطة لاغرانج 1 (L1)، حوالي 1.5 مليون كيلومترات عن الأرض. تسمح هذه النقطة المحددة برؤية الشمس دون انقطاع. من ناحية أخرى، فإن مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في 12 أغسطس 2018، يتبع نهجًا مختلفًا تمامًا من خلال الاقتراب من الشمس بشكل شخصي.

تهدف مهمة Aditya-L1 إلى العمل لمدة خمس سنوات على الأقل وستدخل في مدار هالة حول النقطة L1 بين الشمس والأرض. وتشهد هذه النقطة، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، قوى جاذبية متوازنة بين الشمس والأرض. وفي المقابل، يصل مسبار باركر الشمسي إلى مسافة حوالي 3.9 مليون ميل من الشمس، ويكمل 24 دورة حوله على مدار سبع سنوات.

كلتا المهمتين لهما أهداف متميزة. تركز مهمة Aditya-L1 على دراسة الغلاف الضوئي والكروموسفير والطبقات الخارجية للشمس المعروفة باسم كورونا. ويهدف إلى الحصول على فهم أفضل للتسخين الإكليلي، والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وديناميكيات الطقس الفضائي. ومن ناحية أخرى، يعد مسبار باركر الشمسي أول مركبة فضائية تغامر بالدخول إلى هالة الشمس. ويدرس على وجه التحديد المجالات المغناطيسية، والبلازما، والجسيمات النشطة، والرياح الشمسية، من أجل كشف أصول وتطور هذه الظواهر.

ولتحقيق أهدافهما، تم تجهيز كلتا المركبتين الفضائيتين بأدوات متقدمة. يحمل Aditya-L1 سبع أدوات، مثل خط الانبعاث المرئي كوروناغراف (VELC) لدراسة الهالة الشمسية والانبعاث الكتلي الإكليلي، وتلسكوب التصوير الشمسي فوق البنفسجي (SUIT) لتصوير الغلاف الضوئي الشمسي والغلاف الكروموسفيري، والغلاف الضوئي ثلاثي المحاور المتقدم أجهزة قياس مغناطيسية رقمية عالية الدقة لقياس المجالات المغناطيسية بين الكواكب عند النقطة L1. من ناحية أخرى، تم تجهيز مسبار باركر الشمسي بأربعة أدوات، بما في ذلك تجربة الحقول (FIELDS) لقياس المجالات الكهربائية والمغناطيسية، وتصوير المجال الواسع للمسبار الشمسي (WISPR) لتحليل تكوين الجسيمات والطاقة في الرياح الشمسية، وإلكترونات الرياح الشمسية ألفا والبروتونات (SWEAP) التي تلتقط صورًا للهالة الشمسية والرياح الشمسية.

في الختام، على الرغم من أن مهمة Aditya-L1 وParker Solar Probe لديهما أساليب وأدوات مختلفة، إلا أن هدفهما النهائي يظل كما هو - وهو دراسة وتعزيز فهمنا للشمس. تساهم هذه المهام في مجال أبحاث الطاقة الشمسية المتطور باستمرار، حيث تسلط الضوء على أسرار أقرب نجم لنا.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) – مهمة Aditya-L1

– ناسا – مسبار باركر الشمسي