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الجليد البحري في القطب الجنوبي عند مستوى قياسي منخفض، مما يهدد بعواقب عالمية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 21، 2023
الجليد البحري في القطب الجنوبي عند مستوى قياسي منخفض، مما يهدد بعواقب عالمية

شهدت القارة القطبية الجنوبية انخفاضًا قياسيًا في تغطية الجليد البحري أربع مرات في السنوات الثماني الماضية، وفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC). وعلى عكس السنوات السابقة، فإن الجليد لا يتشكل مرة أخرى في فصل الشتاء الحالي، مما يترك مساحات ممتدة من ساحل القارة القطبية الجنوبية خالية من الجليد. من غير المرجح أن تحدث هذه الظاهرة غير المسبوقة بشكل طبيعي، كما ذكر عالم المحيطات الفيزيائي إدوارد دودريدج، الذي وصفها بأنها "حدث خمسة سيجما" مع احتمالات حدوثه مرة واحدة تقريبًا كل 7.5 مليون سنة.

ويعزو العلماء انخفاض مستويات الجليد إلى مياه المحيط الأكثر دفئا وأنماط الطقس ذات الطاقة العالية، مما يسرع عملية الذوبان في القارة القطبية الجنوبية. وهذا الانخفاض في الغطاء الجليدي له آثار كبيرة على "بياض" الأرض، وهو مقدار الضوء الذي ينعكس على سطح الكوكب بدلاً من امتصاصه. يؤدي ارتفاع البياض بسبب وجود المزيد من الجليد إلى إبطاء تأثير ارتفاع درجة حرارة الشمس. ومع ذلك، مع انخفاض مستويات الجليد، يبدأ الكوكب في امتصاص المزيد من الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

إن العواقب المترتبة على ارتفاع درجة حرارة البيئة بشكل كبير ستكون عميقة وبعيدة المدى. وسوف تتأثر صحة الإنسان، ومصادر الغذاء العالمية، والزراعة، والنظم البيئية الأساسية مثل الغابات المطيرة. قد يكون للاحتباس الحراري السريع والواسع النطاق الناتج عن ذوبان الجليد القطبي آثار مدمرة على الكوكب.

ومن الأهمية بمكان معالجة قضية انخفاض الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية واتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. ويشمل ذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ استراتيجيات لحماية واستعادة الغطاء الجليدي. تعتبر نتائج هذا البحث بمثابة دعوة للاستيقاظ للحاجة الملحة للتعاون العالمي واتخاذ تدابير استباقية لمكافحة تغير المناخ.

التعاريف:
– البياض: يشير البياض إلى كمية الضوء المنعكسة عن سطح الأرض.
– الجليد البحري: الجليد البحري هو مياه البحر المتجمدة التي تتشكل وتطفو على سطح المحيط.

مصادر:
– هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)

By غابرييل بوتا

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