تكوين الشبكة الكونية: المادة المظلمة والغاز والمجرات

كشفت برامج المراقبة الكبيرة أن توزيع المجرات في الكون ليس عشوائيا. ويشار إلى عدم العشوائية هذه على أنها بنية الكون واسعة النطاق، والعنصر الأساسي في هذه البنية هو الشبكة الكونية.

تتكون الشبكة الكونية من ثلاثة مكونات رئيسية مرتبة حسب وفرتها: المادة المظلمة، الغاز، والمجرات. المادة المظلمة، التي تمثل حوالي خمسة أسداس كتلة الكون، لا تتفاعل مع الضوء ولكنها تلعب دورًا مهيمنًا في قوة الجذب للشبكة الكونية. وهو بمثابة سقالة لتشكيل المجرات وعناقيد المجرات. ويتكون السدس الآخر من الشبكة الكونية من مادة عادية، تعرف باسم الباريونات، مثل البروتونات والنيوترونات، بالإضافة إلى الإلكترونات. وتوجد هذه المادة الطبيعية على شكل غاز بين المجرات، وكذلك النجوم والوسط النجمي الموجود في المجرات.

يمكن أن يكون الغاز الموجود داخل الشبكة الكونية ساخنًا أو باردًا اعتمادًا على موقعه. في عناقيد المجرات، يكون الغاز ساخنًا جدًا عادةً، حيث تصل درجات حرارته إلى عشرات الملايين من الدرجات. يُسمى هذا الغاز الساخن بالغاز داخل العنقود أو الوسط داخل العنقود (ICM). إنها تنبعث من الأشعة السينية التي يمكن ملاحظتها وتوفر نظرة ثاقبة للتوزيع الشامل داخل المجموعات وتاريخ تكوين الكتلة. يؤثر ICM أيضًا على تطور المجرات داخل الشبكة الكونية عن طريق تجريد المجرات من الغاز ومنع تكوين النجوم الجديدة.

ومن ناحية أخرى، فإن الغاز الموجود في خيوط الشبكة الكونية يربط بين العناقيد المجرية والعناقيد المجرية الفائقة، وهو بشكل عام أكثر برودة، وتتراوح درجات حرارته من آلاف إلى عشرات الآلاف من الدرجات. يُشار إلى هذا الغاز بالوسط الدافئ والساخن بين المجرات (WHIM)، ومن الصعب مراقبته مباشرة بسبب انخفاض درجة حرارته وكثافته مقارنة بالغاز الموجود في ICM. ومع ذلك، يُعتقد أن WHIM هو خزان مهم للمادة الباريونية في الكون، ومن المحتمل أن يساهم في نمو المجرات من خلال توفير الوقود لتشكيل نجوم جديدة.

تتجمع المجرات وتندمج داخل الشبكة الكونية. طوال حياتها، تتفاعل المجرات باستمرار مع الغاز الموجود في الشبكة الكونية. ويدخل الغاز من الشبكة إلى المجرات ويسهل تكوين النجوم، في حين يمكن قذف الغاز الموجود داخل المجرات إلى الشبكة الكونية من خلال الرياح الصادرة عن المستعرات الأعظم والثقوب السوداء النشطة فائقة الكتلة. إن فهم هذه التفاعلات أمر بالغ الأهمية لكشف تطور المجرات.

مصادر:

– دونغوي جيونج، أستاذ مشارك، قسم علم الفلك والفيزياء الفلكية، ولاية بنسلفانيا، جامعة بارك، بنسلفانيا