دراسة جديدة تجد صلة بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بالخرف

أظهرت دراسة حديثة وجود علاقة بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بالخرف. البحث، الذي أجراه فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا، تابع مجموعة من المشاركين على مدى عدة سنوات لتقييم تأثير النشاط البدني على التدهور المعرفي.

وكشفت النتائج أن الأفراد الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين يعيشون نمط حياة خامل. كما أشارت الدراسة إلى أن نوع التمرين الذي يتم إجراؤه كان أقل أهمية من اتساق النشاط البدني وتكراره.

ويفترض الباحثون أن التمارين الرياضية قد تسهل إنتاج مواد كيميائية معينة في الدماغ تحمي من التدهور المعرفي. ويشيرون أيضًا إلى أن النشاط البدني قد يعزز تدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الوظيفة الإدراكية المثلى.

وفي حين أن الدراسة لم تتعمق في أنواع أو فترات التمارين المحددة التي ستكون أكثر فائدة، إلا أنها أكدت على أهمية جعل التمرين جزءًا منتظمًا من روتين الفرد. ويوصي الباحثون بالانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتضمن تمارين القلب وتمارين القوة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تحفز العقل، مثل الألغاز أو تعلم مهارات جديدة.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسة لا تثبت علاقة السبب والنتيجة بين ممارسة الرياضة وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ولكنها تسلط الضوء على وجود علاقة قوية بين الاثنين. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط بشكل كامل.

في الختام، يبدو أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. إن دمج النشاط البدني في نمط حياة الفرد قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة المعرفية والرفاهية العامة. ستوفر الدراسات المستقبلية فهمًا أعمق لكيفية استخدام التمارين كاستراتيجية وقائية ضد الخرف.

مصادر:

– دراسة جامعة كاليفورنيا عن العلاقة بين ممارسة الرياضة وخطر الإصابة بالخرف.