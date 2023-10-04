مهمة شكريان-1: استكشاف كوكب الزهرة مع ISRO

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لرحلتها الفضائية القادمة، مهمة Shukrayaan-1، بعد مهمتي Chandrayaan 3 وAditya L-1 الناجحتين. سوف يمثل Shukrayaan-1 أول رحلة لـ ISRO إلى كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس.

المهمة، التي كان من المقرر لها في البداية في عام 2012 ولكن تم تأجيلها، هي الآن قيد التنفيذ. سيتم إطلاق Shukrayaan 1، الذي سمي على اسم الكلمات السنسكريتية التي تعني كوكب الزهرة ("Shukra") والناقل ("Yaana")، باستخدام إما GSLV Mk II أو GSLV Mk III. وسوف تحمل حمولات متقدمة بما في ذلك رادار الفتحة الاصطناعية عالي الدقة (SAR) ورادار مخترق للأرض.

الهدف الأساسي لمهمة شكريان-1 هو إجراء دراسة موسعة لكوكب الزهرة، مع التركيز على سطحه وغلافه الجوي وبنيته وديناميكياته وتكوينه الجيولوجي. وتهدف المهمة إلى كشف أسرار الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي.

من حيث الأهمية، لن يساهم شكريان-1 في فهمنا لكوكب الزهرة فحسب، بل سيسلط الضوء أيضًا على بيئات الكواكب الخارجية وتطور الكواكب الشبيهة بالأرض. وسوف توفر رؤى قيمة لمحاكاة مناخ الأرض وتكون بمثابة تحذير من التحولات المناخية المحتملة على الكواكب الأخرى.

تم تحديد موعد إطلاق Shukrayaan-1 في البداية في منتصف عام 2023 ولكن تم تأجيله أكثر بسبب الوباء. ومع ذلك، أعلن رئيس ISRO S. Somanath أنه من المقرر الآن إطلاق المهمة في ديسمبر 2024، مع نافذة إطلاق بديلة في عام 2031.

وأعربت وكالة ناسا عن مخاوفها بشأن إمكانية وجود حياة على كوكب الزهرة، وعلى الرغم من أن بعض العلماء لم يستبعدوا وجود البكتيريا في غلافه الجوي العلوي، إلا أن تركيز المهمة ينصب على دراسة خصائص الكوكب بشكل شامل بدلا من إمكانية وجود حياة عليه.

بالإضافة إلى مهمة شكريان-1، تعمل ISRO أيضًا على قمرين صناعيين للتحقيق في درجة حرارة الفضاء وتأثيرها على الأرض، بالإضافة إلى وضع تصور لمشروع هبوط مركبة فضائية على القمر.

بشكل عام، تمثل مهمة Shukrayaan-1 علامة فارقة مهمة للهند وISRO حيث يتعمقون في ألغاز كوكب الزهرة ويساهمون في فهمنا للكواكب المجاورة لنا.

مصادر:

– رئيس ISRO S. سوماناث

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

- ناسا