مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب مصنوع من الذهب والمعادن

بعد مواجهة تأخيرات متعددة، أطلقت ناسا بنجاح مهمة Psyche في 13 أكتوبر، مما يمثل خطوة مهمة في دراسة الكويكب 16 Psyche. وتهدف هذه المهمة، وهي جزء من مهام الاستكشاف التابعة لوكالة ناسا، إلى جمع معلومات قيمة حول تكوين الكويكب وتكوينه.

الكويكب 16 Psyche، الذي تم اكتشافه عام 1852، يدور حول الشمس في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ما يجعل هذا الكويكب مميزًا حقًا هو تكوينه؛ وهي مكونة من رواسب الذهب والفضة والنيكل، مما يمنحها قيمة تقدر بـ 10 كوينتيليون دولار. ويعد هذا الكويكب الغني بالمعادن أيضًا أحد أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي، إذ يبلغ عرضه 279 كيلومترًا.

وتتمثل أهداف مهمة سايكي في دراسة تضاريس الكويكب ومسح سطحه والتقاط صور تفصيلية. ومن خلال القيام بذلك، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكويكبات والكواكب المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المهمة إلى تحديد عمر المناطق المختلفة على الكويكب، وتوصيف تضاريسه، ودراسة الانخفاضات في جاذبيته، واستكشاف النوى الحديدية التي تعتبر بمثابة لبنة أساسية في تكوين الكواكب.

تم تجهيز المركبة الفضائية التي تنفذ هذه المهمة بمجموعة من الأدوات المتقدمة، بما في ذلك جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس المغناطيسية، ومقياس أشعة جاما والنيوترون. وستمكن هذه الأجهزة العلماء من إجراء تجارب ودراسات مختلفة لفهم تركيبة الكويكب وبنيته.

إحدى التقنيات البارزة التي يتم اختبارها في مهمة Psyche هي الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC). ومن خلال تشفير البيانات في الفوتونات بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء، يمكن لتقنية الاتصال بالليزر هذه أن تقلل بشكل كبير من وقت الاتصال بين الأرض والفضاء السحيق، مما يسمح بنقل المزيد من البيانات. إذا نجحت هذه المهمة، فمن الممكن أن يُحدث DSOC ثورة في مجال الاتصالات في الفضاء السحيق.

تقدم مهمة Psyche فرصة فريدة للعلماء لدراسة تكوين الكواكب الأرضية دون الحاجة إلى تشريح الأرض نفسها. من خلال كشف ألغاز الكويكب 16 Psyche، يأمل الباحثون في الحصول على رؤى قيمة حول أصول كوكبنا وتكوين الأجرام السماوية الغنية بالمعادن.

مصادر:

– مهمة ناسا النفسية: [المصدر]

– اكتشاف الكويكب 16 سايكي: [المصدر]

– الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC): [المصدر]