مهمة النفس: استكشاف أسرار عالم معدني

مهمة Psyche هي مشروع طموح يهدف إلى استكشاف كويكب معدني مثير للاهتمام يعرف باسم Psyche. ويعتقد أن هذا الكويكب، المتمركز في مدار بين المريخ والمشتري، هو قلب النيكل والحديد المكشوف لكوكب قديم. تكمن أهمية هذه المهمة في الفرصة التي توفرها للتحقيق بشكل مباشر في تكوين وتاريخ قلب الكوكب.

في حين أن نوى الكواكب الصخرية مثل الأرض تظل مخفية تحت طبقات الصخور والقشرة، يقدم Psyche نافذة فريدة على الأعمال الداخلية لنواة الكواكب. ومن خلال دراسة هذا الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات المضطربة لتكوين الكواكب من خلال الاصطدامات والتراكم.

تقود المهمة جامعة ولاية أريزونا، ويشرف مختبر الدفع النفاث التابع لناسا على إدارة المهمة والعمليات والملاحة. سيتم بناء نظام الدفع الشمسي الكهربائي للمركبة الفضائية بواسطة شركة ماكسار، مكملاً بمجموعة من الأدوات العلمية.

الهدف الأساسي للمهمة هو كشف أسرار النوى الحديدية، وهو عنصر لم يتم اكتشافه سابقًا في تكوين الكوكب. سيوفر هذا معلومات قيمة حول تكوين وتطور كوكبنا وغيره. سيسمح لنا برنامج Psyche أيضًا بالنظر داخل الكواكب الأرضية، بما في ذلك الأرض، والتي عادةً ما تكون مخفية عن الأنظار. يقدم استكشاف Psyche، وهو جرم سماوي مصنوع في الغالب من المعدن، تناقضًا صارخًا مع تكوين الصخور والجليد للأجسام الأخرى في نظامنا الشمسي.

ولتحقيق هذه الأهداف العلمية، وضعت البعثة أهدافًا محددة. يتضمن ذلك تحديد ما إذا كان Psyche هو بالفعل نواة أو يتكون من مواد غير منصهرة، وتقييم الأعمار النسبية للمناطق المختلفة على سطح Psyche، والتحقيق في التركيب العنصري للأجسام المعدنية الصغيرة مثل Psyche، وفهم الظروف البيئية التي تشكلت في ظلها Psyche.

وقد تم تصميم مجموعة من الأدوات العلمية لتسهيل هذه التحقيقات. يتضمن ذلك جهاز تصوير متعدد الأطياف لالتقاط الصور بأطوال موجية متعددة، ومقياس طيف أشعة جاما والنيوترونات للكشف عن الإشعاع المنبعث وتوفير معلومات التركيب، ومقياس مغناطيسي لقياس المجالات المغناطيسية، وأداة تحقيق علم الجاذبية ذات النطاق X لفحص البنية الداخلية للكويكب. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل تقنية الاتصالات الليزرية الرائدة المعروفة باسم الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق (DSOC) على تعزيز نقل البيانات بين المركبة الفضائية والأرض.

وفي الختام، تمثل مهمة Psyche فرصة رائعة لاستكشاف أسرار الكويكب المعدني. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتطور نوى الكواكب، بالإضافة إلى كشف أسرار الكواكب الأرضية المخبأة تحت واجهاتها الخارجية الصخرية.

مصادر:

– مهمة النفس: استكشاف عالم معدني. ناسا.