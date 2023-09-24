تقوم مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا بتسليم عينات من الكويكب "بينو" إلى الأرض

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينات من الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا والمسمى "بينو". ويعتبر الكويكب، الذي يقدر عرضه بنحو 500 متر، مصدرا قيما للمعلومات حول النظام الشمسي المبكر، ويعمل بمثابة "كبسولة زمنية".

ويعتقد العلماء أن بعض المعادن الموجودة على بينو يمكن أن تكون أقدم من النظام الشمسي نفسه، وهذه العينات لديها القدرة على تقديم نظرة ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذا الكويكب غني بالجزيئات العضوية، وربما يحتوي على مياه محاصرة داخل معادنه.

تم إطلاق مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016، ووصلت إلى بينو في ديسمبر 2018. ومنذ ذلك الحين، تقوم المركبة الفضائية بدراسة الكويكب بالتفصيل، بهدف إعادة العينات إلى الأرض. تضمنت عملية أخذ العينات هبوط المركبة الفضائية لفترة وجيزة على سطح بينو لجمع الثرى، أو المواد السطحية السائبة.

وقام فريق العلماء والمهندسين التابع لناسا باختيار الموقع بعناية لأخذ العينات، والمعروف باسم "عندليب"، والذي يوفر الظروف المناسبة لجمع عينات متنوعة وقيمة. قامت آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب، TAGSAM، بالاتصال بالكويكب لمدة ست ثوانٍ تقريبًا، مما أدى إلى إطلاق دفعة من غاز النيتروجين الذي أثار الثرى.

تم تخزين العينات، التي يقدر وزنها بحوالي 2.1 أونصة (60 جرامًا)، بأمان في كبسولة عودة العينات الخاصة بالمركبة الفضائية. ستبدأ OSIRIS-REx الآن رحلة العودة إلى الأرض التي تستغرق عامين، ومن المتوقع أن تهبط كبسولة عودة العينات في صحراء يوتا في 24 سبتمبر 2023. وبمجرد استرداد العينات، سيتم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس. حيث سيقوم العلماء بإجراء تحليلات تفصيلية لكشف الأسرار الموجودة داخل مادة بينو القديمة.

تمثل هذه المهمة الرائدة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للنظام الشمسي المبكر ويمكن أن توفر رؤى قيمة حول أصول الحياة على الأرض.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

– بيان صحفي لناسا