مهمة Chandrayaan-3 الهندية تحقق إنجازًا غير متوقع من خلال تجربة القفز

حققت مهمة Chandrayaan-3 الهندية إنجازًا مهمًا مع الإكمال الناجح لتجربة القفز غير المخطط لها بواسطة مركبة الهبوط Vikram على سطح القمر. وشهدت المهمة، التي تهدف إلى دراسة جوانب مختلفة من البيئة القمرية، إجراء مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان تجارب لمدة 14 يومًا أرضيًا قبل أن يسيطر الظلام والبرد الشديد على سطح القمر.

تضمنت تجربة القفز هبوط مركبة الهبوط فيكرام على القمر مرة أخرى بناءً على أمر، وهو إجراء لم يتم التخطيط له في البداية. أثناء القفزة، قامت مركبة الهبوط بتشغيل محركاتها كما هو متوقع، ورفعت نفسها بحوالي 40 سم، وهبطت بسلام على بعد حوالي 30 إلى 40 سم من موقعها الأصلي. أظهرت هذه المناورة الناجحة قدرة Chandrayaan-3 على الإقلاع من سطح القمر، مما فتح إمكانيات جديدة لمهام القمر المستقبلية.

كان أحد التحديات الرئيسية التي واجهت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان هو البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المنخفضة للغاية التي تصل إلى -200 درجة مئوية على القمر. إن حقيقة أن أدواتهم الموجودة على متن الطائرة تحملت هذه الظروف القاسية تعطي الأمل في البعثات المستقبلية التي من المحتمل أن تعيد عينات من القمر إلى الهند. تتمتع الوحدات بالقدرة على العمل لمدة أربعة عشر يومًا إضافيًا لجمع ونقل معلومات قيمة من القمر.

على الرغم من الآمال في بقاء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة على قيد الحياة في الليل القمري، الذي يستمر حوالي 14 يومًا أرضيًا، إلا أنه لم يكن هناك أي رد منهم. تمثل الليلة القمرية، التي بدأت في 30 سبتمبر، نهاية كل المحاولات لإحياء مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان.

دخلت الهند التاريخ بالهبوط الناجح لمركبة تشاندرايان-3 على المنطقة القطبية الجنوبية للقمر في 23 أغسطس. وقد عزز هذا الإنجاز مكانة الهند كأول دولة تنجز مثل هذا الإنجاز النادر.

مصادر:

- Chandrayaan-3: المهمة القمرية الثالثة للهند، تكمل تجربة القفز - مدير مشروع ISRO P Veeramuthuvel.

– Chandrayaan-3: المهمة القمرية الثالثة للهند – The Indian Express.