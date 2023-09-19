عودة عينة الكويكب: مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تستعد للهبوط على الأرض

بعد رحلة استغرقت سبع سنوات عبر الفضاء، من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا على الأرض في نهاية هذا الأسبوع، حاملة عينة ثمينة من الكويكب بينو. أعرب المحقق الرئيسي للمهمة، دانتي لوريتا، عن مخاوفه بشأن احتمال حدوث هبوط اضطراري، لكنه أكد أن الفريق لديه خطة احتياطية.

صنعت OSIRIS-REx التاريخ في عام 2020 عندما أصبحت أول مركبة فضائية تزور الكويكب القريب من الأرض Bennu. وفي أكتوبر من ذلك العام، نجحت في جمع العينات من خلال مناورة اللمس والتحرك. والآن، أصبحت المركبة الفضائية في المراحل النهائية من مهمتها، ومن المتوقع أن تهبط كبسولة العودة بهدوء في صحراء يوتا صباح الأحد.

ومع ذلك، فإن فريق التعافي مستعد لأي نتائج غير متوقعة. لقد تم تدريبهم على سيناريوهات مختلفة لضمان الحفاظ على العينة في حالة حدوث شذوذ في الهبوط. في حالة حدوث حادث، سيتم أخذ العينة إلى غرفة نظيفة لتقليل التلوث. وستكون إمدادات الطوارئ متاحة أيضًا في الموقع إذا لزم الأمر.

ظلت ممارسة التعافي مستمرة لسنوات، وبلغت ذروتها مؤخرًا في عمليات المحاكاة في ولاية يوتا. حدد الفريق توقيته ليرى مدى السرعة التي يمكنهم بها استرداد العينة وإعادتها إلى المختبر للمعالجة. الدروس المستفادة من بعثات إعادة عينات الكويكبات السابقة، مثل بعثتي Genesis وStardust التابعتين لناسا، ساهمت في تحديد الإجراءات والتخطيط لـ OSIRIS-REx.

وفي السنوات القادمة، سيقوم العلماء بتحليل العينات التي أعادتها المركبة OSIRIS-REx للحصول على نظرة ثاقبة حول النظام الشمسي المبكر وتكوين الكواكب. وفي الوقت نفسه، ستواصل المركبة الفضائية مهمتها لدراسة كويكب آخر قريب من الأرض، أبوفيس، في عام 2029.

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