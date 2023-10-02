اكتشف العلماء أجسامًا غامضة بحجم كوكب المشتري في سديم أوريون

توصل الباحثون في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى اكتشاف رائد باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. لقد وجدوا أجسامًا بحجم كوكب المشتري تطفو بحرية في سديم أوريون، مما يتحدى فهمنا لتكوين النجوم والكواكب. هذه الأجسام، المعروفة باسم JuMBOs (الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري)، ليست نجومًا أو كواكب، ولكنها شيء جديد تمامًا.

أثار اكتشاف الأجسام الضخمة في سديم أوريون تساؤلات حول المعتقدات السابقة. كان العلماء يعتقدون أن السدم، وهي عبارة عن سحب ضخمة من الغاز والغبار حيث تولد النجوم، لا يمكنها توليد أجسام بحجم الكوكب بمفردها. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة الجديدة تشير إلى خلاف ذلك.

والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن الكائنات الضخمة تتشكل في أزواج وليس بشكل فردي. تتعارض هذه الظاهرة مع فهمنا الحالي لتكوين الكواكب والنجوم. وعلق صموئيل بيرسون، عالم وكالة الفضاء الأوروبية المشارك في البحث، قائلاً: "هناك شيء خاطئ في فهمنا لتكوين الكواكب أو تكوين النجوم - أو كليهما. لا ينبغي أن يكونوا موجودين."

إن الأجسام الضخمة ليست كبيرة بما يكفي لتصنيفها كنجوم، وبما أنها لا تدور حول نجم، فهي لا تتناسب مع تعريف الكوكب أيضًا. استخدم البروفيسور مارك ماكوغريان، أحد كبار المستشارين في وكالة الفضاء الأوروبية، تشبيهًا لحيوان أليف من الشيواوا ليس تشيهواهوا بل قطة، مما يسلط الضوء على صعوبة تصنيف هذه الأشياء.

في حين أن الأجسام الضخمة قد تبدو مشابهة للكواكب، إلا أنها تختلف عنها في نواحٍ كبيرة. يبلغ عمرها حوالي مليون سنة، مما يجعلها صغيرة السن نسبياً مقارنة بالأجرام السماوية الأخرى. على عكس الكواكب، فإن الأجسام الضخمة تبرد وتتجمد بسرعة، لأنها تفتقر إلى مصدر للطاقة للحفاظ على درجات حرارة ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتكون بشكل أساسي من الغاز، مما يجعلها غير صالحة للحياة.

اقترح العلماء عدة فرضيات لشرح أصول JuMBOs. تشير إحدى النظريات إلى أنها ربما تشكلت في مناطق أقل كثافة سكانية في السديم، حيث لا يمكن للنجوم الحقيقية أن تتطور. فرضية أخرى هي أنه كان من المفترض في البداية أن تدور حول النجوم ككواكب ولكن تم طردها بعد ذلك لأسباب غير معروفة. التفسير الأخير هو المفضل حاليًا، على الرغم من أن الآلية التي يتم من خلالها قذف أزواج من الأجسام معًا تظل غامضة.

أذهل اكتشاف الأجسام الضخمة الضخمة في سديم أوريون علماء الفلك، ووصفه البعض بأنه غير مسبوق. إن القدرة على مراقبة هذه الأجسام بحجم كوكب المشتري في أزواج تتحدى النماذج العلمية الحالية. ومن المحتمل أن التلسكوبات السابقة لم تكن قوية بما يكفي لرصدها حتى الآن.

لقد كان سديم أوريون منذ فترة طويلة موضوعا للاهتمام العلمي. يقع على بعد 1,350 سنة ضوئية من الأرض، ويقدم نظرة ثاقبة حول التكوين والتطور المبكر للنجوم والأجرام السماوية الأخرى. إن رؤيته للعين المجردة كعلامة ضبابية في الجزء السفلي من كوكبة أوريون قد أسرت علماء الفلك ومراقبي النجوم لعدة قرون.

مصادر:

- اوقات نيويورك

- الحارس

- بي بي سي