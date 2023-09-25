مهمة OSIRIS-REx: الكشف عن أصول النظام الشمسي

وينتظر العلماء بفارغ الصبر تحليل أكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق، والتي يمكن أن تحتوي على معلومات مهمة حول أصول الحياة على الأرض. تم تسليم العينة بأمان إلى نطاق الاختبار والتدريب في ولاية يوتا بواسطة كبسولة فضائية تابعة لناسا تم إطلاقها من المركبة الفضائية الآلية OSIRIS-REx، بعد رحلة استغرقت سبع سنوات. الهدف الرئيسي للمهمة هو تسليط الضوء على تكوين النظام الشمسي.

ومع العودة الناجحة للكبسولة الفضائية، يتحول الاهتمام الآن إلى الخطوات التالية. من المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية OSIRIS-REx، المعروفة الآن باسم OSIRIS-APEX، في مهمتها التالية. وسيقوم بدراسة كويكب آخر قريب من الأرض يسمى أبوفيس عندما يقترب من الأرض في عام 2029. ويهدف جهد الاستكشاف هذا إلى التقاط صور تفصيلية لسطح الكويكب وإجراء دراسة شاملة لغباره وصخوره.

وفي الوقت نفسه، تم نقل عينة الكويكب التي تم جمعها خلال المهمة إلى غرفة نظيفة مؤقتة، حيث تخضع للتنظيف والتفكيك. تضمن وكالة ناسا بقاء العينة غير ملوثة من خلال اتخاذ احتياطات دقيقة. سيتم تسليم المكونات المعبأة، مصحوبة بعلبة عينة غير مفتوحة، على الفور إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وسيبدأ التحليل الأولي للعينة في 11 أكتوبر وسيتم بثه من المركز.

أثارت الطبيعة غير المتغيرة لهذه العينة اهتمام العلماء في جميع أنحاء العالم. ويصفه بيير هانيكور، عضو فريق OSIRIS-REx، بأنه بمثابة رؤية قيمة لبنات البناء الأساسية للنظام الشمسي. وعلى مدى العامين المقبلين، سيقوم العلماء بدراسة العينة بدقة وفهرستها في غرفة نظيفة مخصصة وخالية من الملوثات في مركز جونسون للفضاء. وبعد هذا الفحص الدقيق، سيتم توفير جزء من العينة لمزيد من البحث للعلماء داخل فريق OSIRIS-REx وفي وكالات الفضاء الشريكة في كندا واليابان.

وسيتم تخزين نسبة 70% المتبقية من مادة الكويكب في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا وموقع احتياطي في وايت ساندز، نيو مكسيكو. وهذا يضمن أن تتاح للأجيال القادمة من العلماء الفرصة لدراسة وتحليل هذه العينة الرائعة. لقد فتحت مهمة OSIRIS-REx آفاقًا جديدة للبحث العلمي، ووعدت بتعميق فهمنا لأصول النظام الشمسي وربما فتح رؤى حول أصول الحياة على الأرض.

مصادر:

– ناسا عبر AP

- الجزيرة