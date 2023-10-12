مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة: الوصول إلى محتوى الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية

من أجل ضمان الوصول المتساوي إلى الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تلتزم KOB بتقديم المساعدة للأفراد ذوي الإعاقة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الوصول إلى محتوى الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، فيمكنك الاتصال بنا عبر النموذج عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بالرقم 505-243-4411.

تعد إمكانية الوصول جانبًا مهمًا للمحتوى الرقمي، ومن الضروري تلبية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة. في KOB، نهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى المعلومات والموارد المتاحة في الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية.

إذا كنت شخصًا من ذوي الإعاقة وتحتاج إلى مساعدة في الوصول إلى المحتوى، فيرجى استخدام النموذج عبر الإنترنت أو التواصل معنا عبر الهاتف. يكرس فريقنا جهوده لمعالجة أية مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول قد تواجهها عند محاولة الوصول إلى الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

نحن ندرك أهمية توفير الوصول المتساوي إلى المعلومات والموارد، وسنساعدك في تصفح الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية.

ومن الضروري ملاحظة أن هذا الموقع ليس مخصصًا للمستخدمين الموجودين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. بالنسبة للمشاهدين داخل هذه المنطقة، نوصي بالبحث عن طرق بديلة للوصول إلى محتوى الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية.

تلتزم شركة KOB-TV, LLC، وهي شركة Hubbard Broadcasting Company، بتعزيز الشمولية وإمكانية الوصول. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة رقمية حيث يمكن للأفراد ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات والموارد بسهولة.

التعاريف:

الملف العام للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): مجموعة من المستندات والسجلات التي تحتفظ بها محطات البث والتي توفر معلومات حول عملياتها وخدماتها، بما في ذلك إعلانات الخدمة العامة والإعلانات السياسية ومعلومات ملكية المحطة.

مصادر:

- كوب-تف، ذ م م

– شركة هوبارد للإذاعة